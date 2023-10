A gyerekek természetismereti oktatására létrehozott iskola közvetlenül a kamara székháza mellett van. Győrvári Attila vármegyei fővadász, a vadászkamara titkára itt fogadta a gyerekeket, és ajánlotta figyelmükbe a mai vizslák őseként számon tartott, barátságos vadászkutyát. Péterfy László szobrász Életfa motívummal „átrajzolt” kőszobrát is körbe állták, amelyen a fővadász segítségével többek között a csodaszarvast fedezhették fel. Ezután betértek a Bürü oktatási központba, ahol egyből lenyűgözte őket Zala vármegye jellemző vadfajait preparátumokban bemutató dioráma. A gyerekek szinte kivétel nélkül felismerték az állatokat, például a vaddisznót, a fácánt és a mezei nyulat.

- A diorámában lévő fajok az elektronikus tudástárban is szerepelnek, amely bemutatásukat képernyőn keresztül is lehetővé teszi. A gyerekek számára a leginkább marandó élményt ez jelenti, hiszen az okos eszközön keresztül nem csak láthatják a fajokat, de hallhatják hangjukat is. Így vélhetően a kapott információk jobban megmaradnak bennünk – mondta el Győrvári Attila.

A Bürü Oktatási központban diorámában láthatók a Zalára jellemző fajok

Fotó: Antal Lívia

A helyszűke miatt a preparátumok számának bővítésére nem volt mód, ezért a szoftvert bővítették a dámmal, a zergével, valamint a méltán híres zalai gímszarvassal. A tudástár valamennyi anyagának összeállítása prof. dr. Sugár László és Tóth Csaba PhD munkája, ismertette a fővadász.

A Kosztolányi téri tagóvodában a természet és környezet megóvása, a növény- és állatfajok ismerete és védelme napi szinten témája a foglalkozásoknak. A gyerekeket minden évben elhozzák a Bürü oktatási központba, mert ily módon is gyarapítani szeretnék tudásukat, mondta el Radics Bernadett tagóvoda-vezető.

Az okos tudástár a fácán hangját is bemutatta

Fotó: Antal Lívia

A diorámás helyiségben öt zalai rekorder gímszarvastrófea másolatát is megcsodálhatták a gyerekek, közte az 1970-es világhírű „Marion Schuster-bikát”. A könyvtárszoba falát afrikai trófeák díszítik, amivel az állatfajok kontinensbeli különbségeit kívánják szemléltetni.

- Kamaránk kezdetektől fogva elkötelezett az ifjúság környezeti nevelésében, amelyhez a 2020-ban megnyitott Bürü vadászati oktatási központ további lehetőséget és eszközöket adott. Célunk a vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás megismertetése, a vadászat társadalmi elfogadottságának növelése. Fontos, hogy eljussunk a nagyközönséghez. Ennek érdekében elsősorban a gyermekeket, a fiatalokat, a jövő nemzedékét kívánjuk megszólítani - hangsúlyozta Győrvári Attila vármegyei fővadász.