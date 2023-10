A résztvevő 53 pálinka készítő és gazda annál a pincénél találkozott, amely tizenhárom évvel ezelőtt az első szabad pálinkafőzés egyik zalai helyszíne volt.

Itt köszöntötte a megjelenteket a házigazda Hajdu Szilárd, aki örült annak, hogy ismét összegyűltek ünnepelni, s ráadásul mindezt országos baráti találkozóval színesítették.

Majd Gazdag Attila, a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület elnöke szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte: Becsehely egy becses hely, hiszen a mediterrán gyümölcsökkel foglalkozó termelők mellett finom pálinkák készülnek, sőt a csillagászok is otthonra találtak a lankák között.

- A találkozóval együtt pálinkaversenyt is hirdettünk, melyre számos tétellel neveztek a készítők és több kiváló mintát kóstolt a zsűri - folytatta. - A program folytatásaként pedig stílusosan Hajdu Szilárd pincéje előtti pihenőparkban átadunk egy olyan padot, melyben egyetlen deszka abból a szilvafából származik, melynek terméséből egykor az első szabadon főzött pálinka készült. Ebből is az látszik, hogy a gazda mennyire megbecsüli a természet ajándékát, hogy az azóta már elpusztult fából is megőrzött egyetlen deszkát az utókor számára.

Fotó: Szakony Attila

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő emlékeztetett: tizenhárom évvel ezelőtt a becsehelyi Öreg-hegyen történelmet írtak a gazdák. Amit az itt élők végeznek az a magyar gasztrokultúra fontos része, az anyaföld, a szőlő és a gyümölcs szeretete számukra szívből jön.

- A kormány felismerte, hogy a gazdák kezében, fejében lévő tudás unikális, ezért engedélyezte a szabad pálinkafőzést - mondta. - Az eltelt tizenhárom évben pedig tökélyre fejlesztették a technikát és valódi kincs kerülhet a poharakba.

V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, államtitkár méltatta a pálinkafőzők rátermettségét, akik nemcsak a gyümölcs esszenciájára koncentrálnak, hanem egyfajta fejlődési utat mutatnak a jövő generációja számára. Ezért bármelyik évben is találkoznak, ez a fajta rátermettség követendő példa lesz.