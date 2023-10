Az oktató fő kutatási területe Magyarország pókfaunája. Azzal a nem titkolt szándékkal tartja interaktív előadásait, hogy eloszlassa a pókokkal szemben kialakult negatív szemléletet, megmutassa, milyen hasznos tevékenységet folytatnak ezek a néha valóban félelmetes külsejű kis állatok.

Az előadás során elhangzott, hogy a világon élő mintegy 50 ezer (!) pókfajból alig 800 faj él hazánkban. Ezek közül mindössze egyetlen olyan van, melynek méreganyaga a szervezetbe jutva kisebb fájdalmat okozhat, de az összes többi teljesen ártalmatlan. Támadni és csípni is csak akkor csípnek, ha éppen fenyegetve érzik magukat.

Fotó: ZH



A legérdekesebb hazai és trópusi fajok bemutatása után lehetőség nyílt néhány érdekesebb állat megsimogatására is. A rendezvényhez kapcsolódó kiállításon fotók, rajzok, gyurmafigurák mutatják be, milyenek is a pókok a gyerekek szemével.