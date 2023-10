Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac és a Göcseji Kézműves Egyesület október 14-én, szombaton délelőtt a fa köré építette a napi programját, melynek keretében a hajdani hagyományos és a mai, modern igényeknek megfelelő felhasználási móddal is megismerkedhettek az érdeklődők.

A Tekerős Barátok ráhangoló muzsikával köszöntötték az érkezőket fél kilenckor, a játszóház nyílt a Magyar Hagyományőrző Faművesek jóvoltából, azután a Nagykanizsai Gólyalábasok tartottak bemutatót. Nagy Béla fafaragó népi iparművész a pásztorlegyező készítésével készült, fa témájú quilling (feltekert papírcsíkok) képeket is lehetett alkotni Pintér Zsuzsával. Kiss Nóra, a Göcseji Múzeum néprajzkutató muzeológusa előadása a hajdani felhasználási módozatokba engedett bepillantást.

A szezonra való tekintettel tökfaragásra is invitálták a szervezők a résztvevőket, tájékoztatta lapunkat Nikitscher Bernadette, a központ vezetője.