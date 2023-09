A program során a klub- és a pártolótagokból álló csoport először Szécsiszigetre látogatott, ahol Nagy István polgármester társaságában több helyi nevezetességet is meglátogattak. A műemlék Kerka vízimalom mellett a Szent Kereszt-plébániatemplomot is megnézték, s gyönyörködhettek a barokk templom egyházi kincseiben. De megnézték az Andrássy-Szapáry-kastélyt is, s a mellette lévő magtárépületben megtekintették a néprajzi kiállítást. A kirándulók útjának második állomása Csörnyeföld volt, ahol a Borovics vendégházban ebéddel várták a kanizsaiakat. Majd a Mura folyó mentén található Vörcsök-hegyi kilátóból megcsodálták a tájat.