Korábban is beszámoltunk a szakmai előmenetel mellett sportoló, focizó, futóversenyző, motorozó fiatalember sikeréről, aki akkor is ezredmilliméternyi pontossággal dolgozott, s a világ legjobb ebbéli teljesítményétől csak 1,5 százaléknyival maradt el.

Marci szakterülete, az épületgépészet változatos, szerteágazó, a gázellátástól a csatorna-, a központi fűtés szerelésen, szellőzésen, klimatizáláson, megújuló energiahasznosításon át a vízellátási szerelésig terjed, ráadásul intenzív tempóban fejlődik mind az anyagokat, mind az eljárásokat tekintve. A zalaegerszegi versenyzőt a felkészülés kezdetén a középiskolája tanárai készítették fel, a világversenyek hajrájában felkészítője és mentora Szigetvári Csilla és Versits Tamás gépészmérnök volt. Előbbi szakértője a Skills versenyeknek, utóbbi a Magyar Gázipari Vállalkozók Országos Egyesületének elnökeként a szponzort képviselte. Marcit a Zalai Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum is támogatta. A 2022-es World Skills-en víz-, gáz- és fűtésszerelő szakmában a németországi Lahrban a világ 20 országának versenyzői között ezüstérmet szerzett. Idén szeptember elején Lengyelországban, Gdanskban az EuroSkillsen is ott volt a 26 magyar versenyző közt, ahol szakmájának versenyét megnyerte.

Ilyen volt a hangulat Gdanskban az EuroSkills versenyen

Forrás: EuroSkills

Offner Mártonnal budapesti tanulmányai miatt nem könnyű idehaza találkozni, a napokban sikerült, középiskolája igazgatójával együtt ülhettünk le egy kávéra. Természetesen a köszönettel kezdi:

- A már említett mentorok mellett nagyon köszönöm Péter Imre tanár úrnak, Jacsó Krisztián tanár úrnak, hogy elindított engem ezen az úton, és a családom türelme is sokat segített abban, hogy a versenyre tudjak koncentrálni - mondta Marci. - A tavalyinál sokkal jobb hangulat volt, 200 versenyző részvétele egészen másképp hatott ránk, együtt volt az egész magyar csapat, tudtuk egymást motiválni, a szurkolótáborunk a szakmai támogatókból, barátokból és családtagokból állt, doppingoló volt így a színpadon állni a nyitóceremónián.

Komplex feladatsorral kellett megbirkóznia, az első modul a gázvezetékek szerkesztése volt, hármas faláttöréssel, majd egy lakás fűtési rendszerének szimulálása következett. Erre 9 óra állt rendelkezésre, volt benne hőszivattyú- és gázkazán alaplap, hidraulikus váltó, melegvíz tároló. A harmadik modul a szennyvízbekötést, a negyedik a vízbekötést kérte a versenyzőktől, ebben anyagváltás és a felszerelvényezés (zuhanyzó, mosdó, mosogató, mosógép, csaptelep, WC) igényelt fokozott figyelmet. A szénacél, a réz és az ötrétegű műanyagcső állt rendelkezésükre, ezek a gyakorlatban is használt legmodernebb anyagok. A réz a legjobb, mondja Marci, egyben az a legdrágább is. A szénacél esetében használható préskötés azonban biztonságosabb, mint a rézforrasztás, kevesebb a meghibásodási lehetőség.

Marci francia és angol versenyzőt utasított maga mögé, ők a II., III. hellyel lettek gazdagabbak.

- Szoros volt az eredmény, én 3,5 százalékkal nyertem a francia kolléga előtt, az élmezőnyben elenyésző a különbség. Itt az időkeret a legnagyobb kihívás, nem elegendő, hogy pontosan megcsinálod 40 perc alatt, vagy ugyanolyan pontos vagy 15 perc alatt. Kiderül, ki mennyit gyakorolt - avat a részletekbe Marci, hozzátéve, a szabályok szerint egy versenyző már nem indulhat ezeken a megmérettetéseken, ő mindkettőn kiemelkedően teljesített.

Magyarország 2023. szeptember 5-9. között nyolcadik alkalommal vett részt a Szakmák Európa-bajnokságán, a EuroSkills Gdansk 2023 versenyen, melyen 32 országból 576 fiatal szakember mérte össze tudását 42 hivatalos versenyszámban és 1 bemutató szakmában. A EuroSkills Gdansk 2023 Európa-bajnokságon 22 versenyszámban 26 versenyző képviselte hazánkat. Európa-bajnok lett informatikai rendszerüzemeltető versenyszámban, csapatversenyben Bandúr Tamás és Koncsik Zsolt, akik – a magyar versenyzők által elért legmagasabb pontszámmal – a Nemzet Legjobbjai címet is elnyerték. Offner Márton mellett aranyérmet szerzett Hidvégi János webfejlesztő, Nagy Dániel épületasztalos, Czimmer Bálint festő, díszítőfestő. A Zalaegerszegi Szakképző Centrum Széchenyi Technikumban ebben a tanévben több mint 600 diák tanul, ebből 140 felnőttképzésben, jelenleg informatikai-távközlési, építőipari, elektronikai-elektrotechnikai, épületgépészeti szakmacsoportokat oktat a zalaegerszegi középfokú iskola.

Marci most az egyetemre koncentrál, amiről azt mondja, nem egyszerű, de az egyetem nem is arra való, hogy könnyű legyen. Nem dicsekedett az eredményeivel, néhány csoporttársa a közösségi médiában figyelt fel legutóbbi sikerére. A gyakorlatban tehát már bizonyított, most az elmélet mélyítése következik. Szabadidejébe még a motorozás fér bele.

- Nagyon büszkék vagyunk a tanulóinkra, akik 2017-től kezdődően világ- és Európa-bajnokságokon Magyarországot képviselve kiváló eredményeket értek el: Markó Ákosra, Hédl Ádámra. Offner Márton érte el közülük az eddigi legjobb eredményt. …és még nincs vége! Vörös Balázs 2024-ben, a következő világversenyen fogja képviselni Magyarországot - mondta Némethyné Lövey Zsuzsanna, a Széchenyi igazgatója.

- Mi a titka a Széchenyi Technikumnak, hogy ennyi kiemelkedően teljesítő tanulót bocsát útra, akik nem csak a versenyeken, a felsőoktatásban és a munkahelyeiken is az átlagot messze meghaladóan állnak helyt?

- Talán a feléjük forduló értő figyelem, a tehetséggondozás, az, hogy meglátjuk a diákokban a lelkesedést, a jó hozzáállást, így több feladattal ellátva őket, magasabb színvonalú eredményekre sarkallhatjuk őket. Észrevesszük a tehetséget. A kiválóságok vissza-visszajönnek az iskolába, ezért a fiatalok láthatják, hova lehet eljutni.

Kapcsolódó cikkeink: