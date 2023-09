A faluházban megtartott megnyitón Németh Géza polgármester is szólt a vendégekhez. Elmondta: a becsehelyieknek ez a település a világ közepének számít. A Miklós családnak hálával tartoznak, mert sokat tettek a település hírnevének öregbítéséért. Remélhetőleg a füge ugyanolyan sikeres lesz, mint a kivi. A becsehelyi minta követendő lett, hiszen mostanában már Baranyában is telepítenek kivit, s valószínűleg a füge is erre a sorsra jut.

Ezután a szakértőkből álló zsűri egyik tagja, dr. Szabó István, a keszthelyi MATE Georgikon nyugalmazott egyetemi tanára méltatta az eseményt. Majd a Balaton-felvidéki és zalai hagyományos szőlő- és gyümölcskultúrához kötődő füge változatosságáról szólt.