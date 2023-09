- Ez a lépés hosszú évek vágyainak és tervezgetéseknek gyümölcse, s olyan lehetőségeket rejt magában, amelyek hatással lehetnek a város oktatási rendszerére és a diákok jövőjére egyaránt - mondta az intézményvezető. - Szeptember elseje minden diák és szülő életében különleges nap, de idén ennél is különlegesebb volt. A tanévkezdéssel együtt elindult a városban az első magyar-angol két tanítási nyelvű képzés. Ebben a tanévben iskolázzuk be az első ilyen típusú osztályt, maga az oktatás a következő tanévben kezdődik. Ennek megfelelően az intézmény neve is megváltozott, most már Zrínyi Miklós-Bolyai János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola néven működik, s készen áll arra, hogy egyedi oktatási tapasztalatot nyújtson a diákoknak.

De mit is jelent valójában a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás?

- A két tanítási nyelven történő oktatás a tantárgyakra is hatással van - folytatta Faller Zoltán. - A diákok ugyanazokat a tantárgyakat tanulják, mint a hagyományos osztályokban, azonban az angol nyelvű tantárgyaknak jelentős szerep jut. Az alsó tagozatban az első három évfolyamon heti négy órában, a negyediktől nyolcadik évfolyamig heti öt órában tanulják az angol nyelvet. Ezen kívül minden évfolyamon három, illetve négy tantárgyat tanulnak angol nyelven a diákok. Ezáltal napjuk jelentős részét angol nyelvű környezetben töltik, ami hozzájárul ahhoz, hogy magabiztosan kommunikáljanak mindkét nyelven. Az angol nyelvtudáson felül a diákoknak lehetőségük nyílik megismerni és megérteni az angolszász kultúrát és irodalmat is. Ez olyan aspektus, amely a hagyományos oktatásban nem kap ekkora hangsúlyt. Emellett a két tanítási nyelvű iskola célja, hogy a diákok célnyelvi kompetenciával rendelkezzenek. Ez azt jelenti, hogy az angol nyelvet olyan szinten sajátítsák el, hogy sikeresen tehessenek nyelvvizsgát is.

Faller Zoltán szerint ahhoz, hogy a két tanítási nyelvű oktatás sikeres legyen, megfelelő személyi feltételekre is szükség van. Az iskolában már most olyan tanárok tanítanak, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek az angol nyelvtanítás és a nyelvvizsgáztatás terén. Emellett szükség lesz további nyelvtanárokra is, hogy a diákok megfelelő támogatást kapjanak a két tanítási nyelvű oktatás során. Az új iskolatípus nemcsak az általános iskolásoknak nyújt lehetőséget, hanem a középiskolásoknak is. A Batthyány-gimnázium is csatlakozott ehhez a fajta oktatáshoz, így az általános iskolától a középiskoláig lehetőség lesz a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatásra. Ez egy hatalmas előrelépés, amely új lehetőségeket teremt a diákoknak életpályájuk során.

- Összességében a Zrínyi Miklós-Bolyai János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a képzés elindítása történelmi lépés a város oktatási rendszerében - mondta az igazgató. - Ez az új lehetőség nemcsak a diákoknak, hanem a városnak is hatalmas előnyöket hozhat. Célunk, hogy biztosítsuk az angol nyelv minél magasabb szintű elsajátítását, képessé tegyük a gyerekeket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használatára, mely megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. Mindez a városnak új lehetőségeket teremt az oktatás terén, és hozzájárulhat a régió fejlődéséhez.