Erről Horváth László polgármesterrel közösen számoltak be nemrég.

Paksa Tibor és neje, Paksa Tiborné aktív korukban hozták létre munkahelyükön, a Móricz-iskolában azt a legendás sportfalat, melyen számtalan fotó volt látható azokról a kirándulásokról, programokról, sporteseményekről, ahova nehéz sorsú diákjaikkal közösen ellátogattak. A gyűjteményt, mely 40 év eseményeit foglalja magába, már korábban felajánlották a Kerka-parti város önkormányzatának.

- A teljesség igénye nélkül a több mint 80 képen látható: Beckenbauer, Bierhoff, Matthäus, Eusebio, Rui Costa, Keegan, Shearer, Albertini, Maldini, Platini, Zico. 19 csapatkép az FTC-vel és 13 a ZTE-vel. 4 alkalommal Forma-1-es futamon, a Super Gold tribünön. Köszöntöttük a 100 éves FTC-t és a 100 éves MLSZ-t is. Pápán harcigépeket láttunk testközelből, sőt beülhettünk a vadászgépek pilótafülkéjébe is – sorolta Paksa Tibor. - Voltunk a Balatoni Vízirendőrség bázisán, ahol két rendőrségi motorcsónakkal száguldottunk a magyar tengeren. Vendégei voltunk a Corvinus Kempinski ötcsillagos luxushotelnek. Csokoládé- és üdítőüzemekben is jártunk, ahol iskolánk bőséges ajándékokban részesült. És még mennyi életre szóló élmény várt a gyerekekre. Egy napig az MLSZ vendégei lehettünk a telki edzőközpontban, ahol elkészültek a szokásos közös fényképek a válogatottal. Mindig megnéztük az adott város nevezetességeit is. A fővárosi Petőfi laktanyában, a díszzászlóaljnál is jártunk, ahol én is katonáskodtam. 1978. január 6-án alakulatunk fogadta a Szent Koronát. Tanítványaimmal az Országházat 2012 őszén látogattuk meg.

A gyűjtemény nagy érdeklődésre tartott számot, ezért az önkormányzat együttműködésével a fotókat digitalizálták, így azok elérhetők bárki számára a lenti.hu oldalon keresztül, ahol 4 oldalon át „lapozható” a közel 100 fotó.

Paksa Tibor köszönetét fejezte ki Horváth László polgármesternek és a város vezetésének, hogy partnerek voltak az anyag e formában való közzétételében.

Horváth László méltatta Paksa Tibor munkásságát, hisz kötetnyi terjedelmű tudósítást, cikket, olvasói levelet, hozzászólást, értékelést olvashattunk tőle többek között a sport, a gasztronómia, a közélet, a közoktatás és az utazás témakörében régiós és országos lapokban. A polgármester a település nevében köszönetét fejezte ki, hogy képeit, emlékeit közkinccsé tette, hogy gyűjteményét elektronikus úton lapozhassák az oldal látogatói.

Magát a gyűjteményt, mely ki is állítható, a városi könyvtárban helyezték el.