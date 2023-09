Mint arról Kercsmár István, Resznek polgármestere beszámolt, korábban pályázatot nyújtottak be egy, a belvízelvezetés rendezését célzó kiírásra mintegy 120 millió forint értékben, viszont ez a kezdeményezés nem nyert támogatást, ezért saját erőből álltak neki a belvízelvezetésen javítani.

- A szlovén-magyar beruházás keretében épített, a közeli Lendvát védő gátrendszer nem engedi át településünk területéről a belvizet a határ menti patakba, ezért nagyobb esőzéskor fokozottan jelentkezik az árvízveszély Reszneken, erre volt is példa idén nyáron, mikor felgyűlt a víz az árkokban bel- és külterületen egyaránt - magyarázta. - A kivezető árkokat az elmúlt két évben több helyen is kitisztítottuk, hogy az árterületre kijusson a víz. Az idei esőzések arra ösztönöztek minket, hogy a falu belterületén lévő árkokat is tisztítani kell, mert nem vezették el a csapadékot és már több helyen is veszélyeztette a víz az utat, a közlekedést. A munkának nekiálltunk a rendelkezésre álló gépparkunkkal, traktorokkal, gumiláncos kotrógéppel és az önkormányzat dolgozóival.

A polgármester rámutatott, hogy a legnagyobb gond a hidakkal, illetve az átereszekkel van.

- Ezek tisztán tartása az ingatlantulajdonosok feladata lenne – folytatta. - Képviselő-testületünk 2021-ben fogadott el egy rendeletet a közösségi együttélés szabályairól, melyben benne foglaltatik, hogy a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és más hulladékot el kell távolítani a vízelvezetőkből, a hidak alól. Mikor nekiálltunk a tisztításnak először a József Attila úton, majd a Kossuth, végül a Petőfi utcában, azt tapasztaltuk, hogy a hidak kétharmad részig telítődve vannak hordalékkal, sárral, ezt nagyon nehéz kitisztítani. Persze megpróbáltuk megoldani, több mint 1 kilométer hosszban kitisztítottuk már az árkokat, ahol nagyon rossz állapotban voltak a hidak, összetörtek a hídgyűrűk, ott ezeket felszedtük és új hídgyűrűket fektettünk le. Ebben a háztulajdonosok partnerek voltak, megvásárolták az elemeket, a dolgozók pedig beépítették ezeket. Persze vannak még tisztításra váró hidak, most azon dolgozunk, hogy készítsünk olyan szerszámot, hogy gépi erővel el tudjuk végezni ezt a munkát.

A három utcában több mint egy kilométer hosszban végezték el az ároktisztítást, de van még vissza közel 4 km, ahol árkolást kellene végezni, így ha a mezőgazdasági betakarítással végeznek, folytatják a munkát, de nagy előrelépés lenne, ha újra írnának ki erre a célra pályázatot és sikeres elbírálás esetén nagyobb forrásból, szakszerűbben lehetne elvégezni ezt a feladatot.

-Hiába alkottunk erre rendeletet, tudjuk, hogy az elöregedő lakosságban vannak, akik ezt nem is tudják elvégezni, ezért az önkormányzatra hárul a feladat nagyobb része, de kérjük a lakosság együttműködését – zárta Kercsmár István.