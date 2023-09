-Kollégáim a frekventáltabb iskolák előtt, esetenként a polgárőrökkel együttműködve segítik a gyalogosok átkelését - bocsátotta előre Horváth László, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr alezredese. A balesetmegelőzési kiemelt főelőadó nyomatékosította, hogy a közlekedőknek a kijelölt gyalogátkelőhelyeket fokozott óvatossággal kell megközelíteniük. Vannak kötelező felszerelések is, melyekkel a kerékpárosoknak és a rollereseknek kell rendelkezniük. A rendőrök a gépjárművekben utazókra szintén ügyelnek, a biztonsági övek használatát és a gyermek biztonsági rendszerek alkalmazását ellenőrzik. Azt tapasztalják, hogy néhányan elfelejtik bekötni magukat, de a kicsik megóvásánál is jobban kell ügyelni arra, hogy az öv a gyermeket megfogja, viszont a nyakát ne vágja.

A rendőrség célja a balesetmegelőzés, az, hogy mindenki biztonságban érjen az iskolába és haza is - hangsúlyozta a rendőr alezredes. Tóth László rendőrőrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője rámutatott, nyáron sokkal szabadabban vannak a gyermekek, így ilyenkor otthon beszélgetni kell velük arról, hogy hogyan kell egymással és az idegenekkel viselkedni. Fontos, hogy ismeretlenekkel ne álljanak szóba, és ajándékot se fogadjanak el tőlük. Nagyobb tanulók esetében, akik már egyedül közlekednek, végig kell járni velük az utat, s tudatosítani bennük a közlekedési szabályokat. Jó tanácsként azt javasolta a rendőrőrnagy, ha a gyermek iskolába menet vagy jövet úgy érzi, valaki megy utána, nincs biztonságban, menjen be egy üzletbe és az ott lévő felnőttektől kérjen segítséget.

A szülők, hozzátartozók számát tanulja meg és tudja fejből, hogy abban az esetben, ha gond van, el lehessen őket érni. Jó, ha megismeri a 112-es általános segélyhívó számot, és annak használatát, ám ezt csak valóban indokolt esetben hívja. A rendőrség egyébként a Biztonság Hete program kapcsán tematikus napot is szervez szeptember 22-én 9 és 13 óra között Zalaegerszegen, az Alsóerdei Sport- és Élményparkban, ahol közlekedésbiztonságról, bűnmegelőzésről esik majd szó. Közben a gyermekek technikai eszközöket is kipróbálhatnak, így többféle élményben is részük lehet.