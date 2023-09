Ezen Benke Richárd, a párt önkormányzati képviselője elmondta, miszerint az októberi közgyűlésen indítványt terjeszt be azt kezdeményezve, hogy a zalaegerszegi önkormányzat tartsa számon, hozza nyilvánosságra, mennyi Európai Unión kívülről érkezett külföldi vendégmunkás dolgozik a városban. Olyan határozati javaslat elfogadását is kezdeményezi, amely szerint a zalaegerszegi önkormányzat tegyen meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy itthon tartsa a zalai fiatalokat számukra megfelelő lakhatást és munkafeltételeket biztosítva.

Balassa Péter, a párt országgyűlési képviselője felidézte, az Orbán-kormány 2015-ben kampányolt a külföldről érkezők ellen azzal, hogy nem vehetik el a magyarok munkáját. Ehhez képest nemrég jelentették be 500 ezer vendégmunkás érkezését az országba. Felhívta arra is a figyelmet, hogy az Európai Unión belül Bulgária mellett Magyarországon a legkisebbek az órabérek, egyharmada Ausztriához képest és felét se közelíti meg az uniós átlagnak, amihez viszont az árak már felzárkóztak. Nem a vendégmunkások idehozatala a megoldás, hanem a magyar dolgozók megfizetése, szögezte le.