A Hévízi-tó s a kórház nemcsak a város és a térség, hanem egészségügyi és turisztikai szempontból az egész ország szempontjából rendkívül fontos, ráadásul jelentős munkaadó intézmény is, fogalmazott lapunknak Nagy Bálint országgyűlési képviselő, államtitkár, hozzátéve: tulajdonképpen speciális szerepben van, mert nem klasszikus kórház, hanem idegenforgalmi súlya is jelentős.

Jelezte, ez a lépés azt is szolgálja, hogy az egészségügy és a turisztika a jövőben még jobban összekapcsolódjon a fürdővárosban.

Nagy Bálint emlékeztetett, az intézmény július elsejéig a vármegyei kórházhoz tartozott, de a még hatékonyabb és jobb működés érdekében azóta közvetlenül az Országos Kórházi Főigazgatóság a működtetője, ám természetesen a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház továbbra is megőrzi kiváló szakmai kapcsolatait Zalaegerszeggel, Nagykanizsával és Keszthellyel is.

Nagy Bálint szerint e döntés magával hozhatja azt is, hogy még szorosabb kapcsolatot alakít ki a hévízi kórház különféle cégekkel, ennek érdekében a képviselő már tárgyalt is az 57 ezer munkavállalót foglalkoztató MÁV elnökével. A politikus szerint emellett fontos cél, hogy nemzetközi színtéren is vonzóbbá tegyék az egészségturizmust és a hévízi kórházat.

– A térség erősítése érdekében minél inkább szeretnénk kiaknázni és erősíteni azokat a lehetőségeket, amiket a Hévízi-tó, a ráépülő minőségi szolgáltatások és az ott dolgozó szakemberek biztosítanak – összegzett az államtitkár.

Dr. Holléné dr. Mándó Zsuzsanna főigazgató megerősítette: a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházzal, valamint a keszthelyi és a kanizsai intézménnyel is megmaradnak a kiváló szakmai kapcsolataik, de látni kell: a hévízi kórház speciális szerepben van, mivel egészség- és gyógyturisztikai szolgáltatásokat lát el, éppen ezért itt másféle működési modell valósul meg, mint az ország összes többi egészségügyi intézményében.

– Tulajdonképpen ezért nem tudtunk beleilleszkedni a megyei integrációs folyamatba, hiszen másfajta tevékenységet is folytatunk a hagyományos orvosi, egészségügyi ellátás mellett. Ezt az Országos Kórházi Főigazgatóság is felismerte, s így július elsejétől közvetlenül az OKFŐ irányítása alá tartozunk, ezzel pedig jelentősen rövidül a szabályozási kör, és mindaz, ami szükségeltetik az egészség- és gyógyturizmusban – összegzett a főigazgató.

Dr. Holléné dr. Mándó Zsuzsanna hozzátette: a gyógytó kiemelkedő természeti érték, és a balneológia hazai zászlóshajója. E szerep megtartásához pedig szükséges a gyors reagálóképesség és döntéshozatal is, mivel „nagyon gyorsan változik a külső környezetünk”.

– Ez azért fontos – folytatta a szakember –, mert ha nem reagálunk jól ezekre a folyamatokra, akkor az éreztetné hatását nemcsak a beteg-, hanem a vendégforgalomban is, ami pedig nemcsak intézményünket, hanem a várost, illetve a térséget is hátrányosan érintené. Ezért van szükség gyorsabb öntéshozatalra, másrészt mostantól a szakmai programok egyeztetése is közvetlenül OKFŐ-vel történhet, ami megint csak sokkal egyszerűbb, mert nem kell bevonnunk egy olyan intézményt, amely teljesen más profillal dolgozik.

Dr. Holléné dr. Mándó Zsuzsanna leszögezte: mivel egyedül a hévízi kórház rendelkezik gyógyfürdővel, „teljesen jogos, hogy különálló entitást képezzen a többi egészségügyi intézményhez képest. Mi híd vagyunk az egészségügy és a turizmus között, és ezt a szerepet e változással sokkal jobban be tudjuk tölteni”.