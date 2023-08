- A dokumentumok böngészése során derült ki, hogy kereken 30 évvel ezelőtt, 1993-ban tartották településünkön az első "falunapot" - fogadta a hírrel szerkesztőségünket Simon József, a rendezvényt szervező Besenyő a 2000-es években Alapítvány ez évben megválasztott új elnöke, a településrészi önkormányzat oszlopos tagja. - A rendezvény neve persze már évek óra "városrészi és családi nap", de a lényeg nem változott, a cél, hogy az új kenyérrel, Szent István királyunkkal, az államalapítással együtt ünnepeljük a szűkebb közönségünket is. Nem csak múltunkra, hanem a jelenünkre, a civil szervezeteinkre, idei eredményeinkre is büszkék lehetünk, népdalkörünk Aranypáva díjat kapott, a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület kiérdemelte a "Polgárőr Érdemkereszt" arany fokozata kitüntetést, az ifjúsági klub egyre aktívabb, a Besenyői Baráti Kör táncköre pedig egyre nagyobb sikerrel lép színpadra. A városi önkormányzat is méltányolja az eredményeinket: támogatásukkal az idén több lehetőségünk volt a tartalmas és színes programokra.

- Önkormányzatunk előtt fontosság szempontjából minden városrész "egyforma", amellett persze, hogy mindegyik más és más, mi pedig igyekszünk támogatni őket, hogy sokáig megőrizhessék a saját arcukat. Zalabesenyőre joggal mondhatjuk, hogy nem csak a történelme dicső, hanem az aktív, példamutató közösségeinek köszönhetően a jelene is biztató - fogalmazott kérdésünkre Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.

A "Polgárőr Érdemkereszt" arany fokozatával kitüntetett Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület a városrészi napon is szép számmal képviselte közösségüket

- Az államalapítást méltató ünnepséghez kapcsolódó városrészi napunk alkalmat kínál a számvetésre, amire a feladatokkal teli hétköznapokon nincs lehetőségünk. Akkor tudunk helytállni korunk kihívásai előtt, ha lépést tartunk a modernizációval,kellőképpen szolidárisak vagyunk, miközben megtartjuk értékeinket, odafigyelünk tradícióinkra is - hangsúlyozta többek között ünnepi beszédében Gecse Péter alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője, kiemelve Szent István királyunk Imre herceghez írt intelmei közül néhányat, köztük: "Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illes."

Az alkalmat megragadva Balaicz Zoltán polgármester és Gecse Péter, mint a településrész önkormányzati képviselője az ünneplő zalabesenyői közösség előtt megköszönte Horváth Miklósnak, a Besenyő a 2000-es években Alapítvány korábbi elnökének fáradozásait, s az "alapítvány élén végzett elkötelezett munkája, Zalaegerszeg és azon belül Zalabesenyő kulturális életének sokszínűbbé tétele, kiváló közösségformáló tevékenysége elismeréseként" emléklapot és ajándékot nyújtottak át.

Molnár István és felesége két óriásbográcsban főzött babgulyást vacsorára

A búzavetéstől, az aratáson át a kenyérsütésig címmel mutatta be ünnepi műsorát Kulcsárné Csejtei Marianna vezetésével a besenyői nyugdíjas klub Aranypáva-díjas Szivárvány Népdalköre, az új kenyereket Stróber László plébános áldotta meg, majd Balaicz Zoltánnal és Gecse Péterrel közösen megszegték és felszeletelve megkínálták vele a besenyőieket.

A szórakoztató programok sorát Porkoláb Tamás gyenesdiási humorista stand up comedy műsora vezette fel, felléptek a Royal Dance Studió és Sportegyesület táncosai, énekelt Miklós Vivien, moldvai táncokkal lépett színpadra a Besenyői Batári Kör tánckara, operett és musicalslágerekkel kényeztette a közönséget Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor, a Hevesi-színház társulatának tagjai. Az esti bálon a talpalávalót az Alfa zenekar húzta. Vacsorázni sem kellett senkinek hazafáradnia: a Molnár István és neje által főzött 120 liter babgulyásból bőven jutott mindenki tányérjába.