Gasparics Győző, Külsősárd polgármestere arról tájékoztatott, hogy a temetőnél a parkolót 35 négyzetméternyi területtel bővítették, ezt a részt térkővel burkolták le. Ehhez maradék alapanyagot használtak.

-Nagy szükség volt erre a bővítésre, mert bár az elmúlt években több fejlesztés is folyt itt, utat és parkolót is aszfaltoztunk a Magyar falu program pályázatának segítségével - mondta Gasparics Győző -, de igény mutatkozott a helyiek részéről, hogy közvetlenül a temető bejáratánál is legyen megállóhely, mert vannak akik nehezebben mozognak, főként az idősebbek. Ezt a munkát önerőből, a falu lakóinak segítségével oldottuk meg.

A parkolóhely kialakítása után pedig a terület rendezését is közös erővel végezték el, virágokat, örökzöldeket is ültettek.

A polgármester hozzátette, hogy a falu temetője rendben van, több fejlesztést is megoldottak, tavaly vizesblokkot alakítottak ki, illetve a ravatalozó épületét kívül-belül felújították.

Arról is beszámolt, hogy a legutóbbi önkormányzati ülésen szociális és népjóléti kérdésekkel is foglalkozott a falu képviselő-testülete. Arról döntöttek, hogy a településen élő iskolás korú gyermekeket tankönyvtámogatásként 20 ezer forinttal segítik, ezzel igyekeznek hozzájárulni a családok kiadásaihoz az iskolakezdés előtt. Jelenleg négy általános és egy középiskolás korú gyermek él Külsősárdon. Továbbá idén is pályázott az önkormányzat szociális tüzelő beszerzésére, várják a lakossági kérelmeket a rászorulóktól, hogy még a fűtési szezon kezdete előtt eljusson a tűzifa a háztartásokhoz. Emellett arról is döntöttek a képviselők, hogy hozzájárul az önkormányzat a rászorulók számára a szociális ebédek költségeihez. Ez év végéig személyenként ezer forint kiadást jelent a település önkormányzatának.