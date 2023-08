Tippek, ötletek 53 perce

Mit csináljunk az augusztusi őszi hétvégén? 1. rész

Lentiben a termálfürdő esős időben is jó választás, hisz a fedett- és az élményfürdőben több medence és szauna is találhatót. Akik kimozdulnának a városból felülhetnek a kisvonatra, a dízel- és a gőzösjárat is elindul a borúsabb napokon is.

A Molnár család, nagyszülők és unokák Zalaegerszegről érkeztek Lovásziba Fotó: Korosa Titanilla

Itt a kisvasút megállójában találkoztunk egy kedves fiatal budapesti házaspárral, akik a nevüket nem árulták el, ám azt elmondták, hogy budapestiek, Zalaegerszegen szálltak meg és egy napot szántak direkt a a kisvasutas kirándulásra. A Gosztolában megszálló Nagy Gáspár és felesége Gabriella is a dízeljárat indulására vártak. Ők a Szigetközből érkeztek. Mint mondták nem készültek „esőprogrammal”, de a kisvasutazás ilyenkor is egy jó programlehetőségnek tűnik, miután megjárták már a fürdőt és Lendvát is, ahol megnézték a várat, a Vinárium-kilátót. A kisvonatos utazásra esős napokon is lehet jegyet váltani

Fotó: Korosa Titanilla Lovásziban nagy népszerűségnek örvend a légoltalmi pince, ahol Simon András tárlat- és túravezető a hét utolsó, esős napjain is több csoportot kalauzolt végig a légópincén, majd a Vasfüggöny Múzeumban rövidfilmeket mutatott az 50-es évekbeli Lovászi történetéből. Veresegyházáról érkezett Lentibe, onnan pedig Lovásziba a bunkertúrára Zakosz György és felesége, hogy az ország ezen részét is felfedezzék. Elmondták, hogy számukra a strandolás csak másodlagos program, elsősorban kirándulnak a nyaraláson, így jutottak el a napokban Szécsiszigetre a malomba és a kastélyba, ahol ajánlották számukra a lovászi bunkertúrát, ami remek kikapcsolódásnak bizonyult a borongós napon. A Molnár család, nagyszülők és unokák pedig Zalaegerszegről érkeztek Lovásziba. Az általános iskolás Kaj Hunorra nagy hatással volt a légópince, mint megtudtuk kedvenc történeti korszaka a második világháború. Elmondta, hogy nagyon érdekesnek találta azt, ahogy megoldották, hogy a bunkerben akár több napot is el tudjanak tölteni, illetve mai szemmel nézve már nagyon furcsa volt látni a kisfilmeken a szigorú határellenőrzést és a szabályokat. Lovásziban a Vasfüggöny Múzeumban a település történetéből is megismerhetnek egy-egy részletet

Fotó: Korosa Titanilla A Lentiben élő Tüske Milán a motorozás szerelmese, ám esőben nem tud hódolni szenvedélyének. Kérdésünkre, hogy zalaiként mivel üti el az időt itthon elmondta, hogy szívesen látogatja a helyi kiállításokat, egyik kedvelt helye Zalabaksán Horváth Ottó és felesége kézműves galériája. A felsoroltak mellett további turistacélpontok is felkereshetők, ha nincs éppen strandidő: Nován például megtekinthető a helyi „suttogó” templom, vagy a Plánder Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Pákán Öveges József emlékházában pedig a fizikus élete, munkássága és kísérletei is feltárulnak a látogatók előtt.

