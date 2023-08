Már nyitás előtt várakoztak Göcseji Falumúzeum kapujában szombaton délelőtt a látogatók, akiket a szakadó eső sem riasztott el. Sőt, a rossz idő dacára inkább megnövekedett érdeklődésről számolhatott be Kántor Viola, a skanzen pénztárosa. Mint mondta, sokan eleve a hét végére tervezik a szabadtéri kiállítóhely felkeresését, és ebben az időjárás sem befolyásolja őket. Az idei nyári szezonban jó volt a látogatottságuk, árulta el a kereskedelmi szakmát éppen két éve múzeumi pénztárosságra váltó fiatal hölgy.

Arról is beszámolt, hogy szép számmal jönnek külföldiek is, gyakori a német és az angol szó, ezeken a nyelveken útba is tudja igazítani a vendégeket. A napokban kínai házaspár érkezett, és nemrég jártak itt indiaiak is. Úgy látta, a városban dolgozó külföldiek közül és megfordultak már náluk.

Ottjártunkkor épp egy angol család lépett ki a skanzen kapuján, és érkezett népesebb csoport, ők a Balaton melletti nyaralásba iktatták be a múzeumi programot, árulta érdeklődésünkre Márton Veronika, aki Baranyából érkezett. Mint elárulta, a véméndi és budapesti családok Balatonkeresztúron és Balatongyörökön töltik idejüket. Mivel a tó környéki attrakciók a rossz időben túl zsúfoltnak mutatkoztak, ezért választottak távolabbi célpontot, mondta.

Döntésük is bizonyítja, hogy az ide látogatók rossz időben is tartalmas programot találhatnak maguknak a megyeszékhelyen. A skanzen mellett számos érdekes kiállítás várja az érdeklődőket a Göcseji Múzeumban és a Mindszentyneumban is. Ráadásul jól megválasztott időponttal szakavatott tárlatvezetésben is részesülhetnek.