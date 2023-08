- Az egészen piciknek babasarokkal készülünk, de lesznek kézművesasztalok, ugrálóvár és többféle népi játék is. Egy öt állomásból álló akadálypályán szintén el lehet indulni, ahol más-más feladatokat kell a családoknak teljesíteni. Több szakember és hasonló helyzetben élő szülő érkezik, akik beszélgethetnek és információkat cserélhetnek egymással - mondta Borvári Lili polgármester.

Hozzátette, ebben az ügyben sokan érintettek, éppen ezért fel kell hívni a figyelmet a koraszülésre és arra, hogy ha valaki nagyon kicsi súllyal születik, az nem múlik el nyomtalanul. Ilyenkor kell az orvostudomány, a szakemberek segítsége és sok-sok fejlesztés. Szükség van még a szülők közösségére is, hiszen ők támogathatják társaikat ebben a helyzetben.

- A világban minden 10., hazánkban minden 11. kisbaba koraszülöttként jön a világra - hangsúlyozta Bengő Hajnalka perinatális szaktanácsadó. Kiemelte, szervezetük, a Korán érkeztem Közhasznú Egyesület már az érkezés körüli időszakban ingyenes, segítő beszélgetéssel nyújt érzelmi, pszichés támaszt a vármegyében élőknek. Később a szociális támogatási rendszerről, az egészségügyi ellátás lehetőségeiről adnak felvilágosítást. Az őket megkeresők kezét a további életszakaszokban sem engedik el, akkor igény szerint segítenek. Összefognak a Facebookon is, ahol létrehozták a Koramamik zárt csoportját. Az ehhez csatlakozók személyes tapasztalataikkal, megszerzett tudásukkal lendítik előre egymást.