Meghitt hangulatban telt az elszármazottak találkozója a kultúrpajtában, melyre az ország számos pontjáról, közelebbről és távolabbról egyaránt megérkeztek azon érdeklődők, akik máig kötődnek a településhez. A falu határában egy Hazaértél feliratú tábla köszöntötte a vendégeket, akiket ünnepi szentmisére vártak először a trianoni emlékkőnél, délután pedig kiállítás is nyílt. A fotók a falut mutatták be, de emellett a háztartásokból előkerült régi fényképekkel, tárgyakkal, emlékekkel is felidézhették a vendégek a múltat.

A megnyitón Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere köszöntötte először a megjelenteket, és úgy fogalmazott az első elszármazottak találkozójáról, hogy a rendezvény egy híd a mai bödeháziak és a régi, avagy az egykor a településen élők között.

Köszöntötte a megjelenteket Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, hogy gyerekkorunk kellemes emlékeit szívesen őrizzük, örömmel emlékszünk vissza olyan helyekre, ahol jól éreztük magunkat. Ilyen a szülőfalu is, melyre jó érzéssel gondolunk akkor is, ha már nem ott élünk. Mindezen emlékek felidézésére jó alkalom egy ilyen rendezvény.

Pácsonyi Imre, a program megszervezését támogató Zala Vármegyei Önkormányzat alelnöke is jelen volt az ünnepen, melyet különleges alkalomnak nevezett, hisz egymásra találtak itt a falu volt lakói és a jelenleg itt élők, mindkét közösség a másikba kapaszkodik. Arról is beszélt, hogy egy ilyen esemény megfelelő alkalom arra, hogy a jó emlékeket vegyék elő, s megosszák azokat a különleges élményeket egymással, amelyek építenek és erősítenek.