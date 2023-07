A XXV. Válicka Kupát a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is a Várfölde ’97 Kulturális Sport és Szabadidő Egyesület szervezi. A részt vevő csapatok – amelyek többsége helyből, valamint a környező településekről érkezik – először csoportokra bontva, körmérkőzéses formában küzdenek meg egymással, majd a továbbjutók ezt követően már egyenesági kieséses rendszerben folytatják. A csoportmérkőzések 8.30 órától két pályán, párhuzamosan zajlanak, a negyeddöntők várhatóan 15 órakor, az elődöntők 16.40-kor kezdődnek, míg a helyosztókra a tervek szerint 17.20 és 19 óra között kerül sor. Közben lesznek kiegészítő programok is, például félpályás üres kapura rúgó verseny, amelyre a játékosokon kívül bárki más is benevezhet, míg maga a rendezvény közösségi programmal zárul.