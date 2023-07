A témák közt elsőként a közbeszéd állapota, a parlamenti vitakultúra került szóba az ellenzéknek az Országházban tanúsított, helyenként vállalhatatlan viselkedése kapcsán.

Kocsis Máté elmondta, hogy világos célja az ellenzéknek, hogy valami durvát csináljanak, ennek része a felforgatás, a higgadt menetrend feldúlása, a mondandó lebutítása, a hangnem eldurvítása.

Hozzátette, hogy 2010-ben egy csőd szélén álló országot kellett kirángatni a szakadék széléről. Sok olyan dolog történt azóta, amit a magyarok fizettek meg, nem a kormány intézte: támadások az Európai Unió részéről, jelentések, migráció, koronavírus-járvány, ukrán háború. A bevezetett energiaszankciók miatt elszabadultak az energiaárak, az infláció, és nehéz helyzetbe kerültek a gazdaságok.

-Az ellenzék azon dolgozik, hogy Magyarországra ne jöjjön támogatás, rossz legyen a gazdasági helyzet, a családok helyzete, mert attól ők politikai hasznot várnak – hangsúlyozta Kocsis Máté. - Azt remélik, hogy ha nehéz az ország helyzete, akkor ők kerülnek hatalomra. Tudjuk, hogy milyen az, mikor Gyurcsány Ferenc vezeti az országot.

Nagykanizsai kitekintést is tett a politikus. Elmondta, hogy a Gyurcsány Ferenc szűk köréhez tartozik Horváth Jácint, az ÉVE frakcióvezető-helyettese is. Cseresnyés Péter itt megjegyezte, hogy az elmúlt 13 évben Kanizsa is fejlődött, bővült az ipari park, megépült az aréna és egyéb fejlesztések is történetek, élve a kormány által biztosított lehetőségekkel.

A jelenlegi önkormányzati többséget adó ÉVE - frakció viszont azokkal a lehetőségekkel sem tudott élni, amit a kormányzat biztosított. Példaként hozta fel a máig el nem költött 588 millió forintot, melyet a kormány azért juttatott Nagykanizsának, mert az iparűzési adót a Covid-válság okán a vállalkozóknál hagyták. De kapott Nagykanizsa béremelés kompenzációra is közel 270 millió forintot, de a város az emelést saját költségvetéséből tette meg. Közben az ÉVE igényeit kiszolgáló cégvezetőknek jutalmat és fizetésemelést adtak.

Kocsis Máté felhívta a figyelmet, hogy át kellene gondolniuk a kanizsaiaknak, hogy jól van-e ez így. Fontos lenne elérni – szerinte -, hogy a kormánypártok adják a polgármestert és a közgyűlés többségét, mert Kanizsa a jelenlegi állapotában még 5 évet nehezen bír ki.

A beszélgetés végén a közönség kérdéseket is feltehetett a frakcióvezetőnek.