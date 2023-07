Elkészültek az új hidak és bontják a régieket

A keleti ágon az új híd 72 méter hosszú és közvilágítással is rendelkezik. Ezzel együtt a régi híd bontása elkezdődött. A nyugati ágon eddig nem volt híd, a most megépült szerkezet 66 méter hosszú. Mindkét híd 2,5 méter széles. Készült továbbá egy pihenőstég, egy csónakkölcsönző, egy vizesblokk és egy csónakkölcsönző stég is.

A helyreállított kutyastrandot birtokba vették a fürdőzők

Fotó: Fehér Márk

Megújult a megrongált kutyastrand

Több kutyatulajdonos is jelezte a városvezetés felé, hogy a Gébárti-tónál található stéget valaki megrongálta. A megrongált stéget gyorsan helyreállították, s a tervek szerint biztonsági kamerákat helyeznek majd el a közelében, hogy a jövőben ne ismétlődjön meg az eset.

Zajlik a Fehér Hattyú étterem építése

Szépen halad a modern Fehér Hattyú étterem építése

Modern épületegyüttes készül el idén őszre a Gébárti-tó környékén. A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nettó 427 millió forint értékben az egykori Fehér hattyú büfé helyén új ingatlant húznak fel, a mellette lévő szociális épület is megújul.