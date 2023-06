Szabó Tamás, Galambok polgármestere elmondta, hogy a pünkösd előtti hétvégén tartják hagyományosan a falu búcsúját. Erre az alkalomra régebben minden háznál szokás volt rétest sütni, viszont ma már csak kevesen készítik el. Nem vitás, hogy sok munkával jár a művelet. Ám, hogy ne kopjon ki a gyakorlatból a rétessütés, az önkormányzat és a helyi nyugdíjasklub tagjai bemutatót tartottak, az érdeklődők a tészta elkészítésétől a nyújtáson át a sütésig nyomon követhették a különféle ízesítésű rétesek készítését, és láthatták, hogy nem is bonyolult a folyamat. Több mint 10 tepsivel sütöttek, volt káposztás, túrós, almás, meggyes-darás, illetve mákos és körtés is. A rendezvényen az összes rétes elfogyott. A helyben sütött finomságok mellett a piacon is lehetett vásárolni különleges ízesítésű réteseket.