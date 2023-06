Nemrégiben készült el az új, fedett, térkövezett közösségi tér, melyet a helyiek, a vendégek, illetve a színpadon a fellépők fel is avattak a falunapon. Paál István polgármester elmondta, hogy a Magyar falu program sikeres pályázatán közel 10 millió forintot nyertek el, ebből építették fel a 100 négyzetméteres pajtaszínházat, melyre szükség volt, hiszen Kerkabarabáson hasonló közösségi hellyel ezidáig nem rendelkeztek. Hozzátette, hogy a kivitelezőnek és a diákmunkások segítségének köszönhetően belefértek az elnyert forráskeretbe. A jövőben az új létesítmény ad majd helyet tavasztól őszig a helyi rendezvényeknek, a gyereknapnak, a falunapnak, de használhatják az itt élők is, hiszen a jelenlegi önkormányzati képviselő-testület kezdeményezésére lehetőségük van arra, hogy a művelődési házban bérmentesen családi rendezvényeket tartsanak.

Részt vett az avatóünnepségen Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos is és gratulált az elkészült közösségi térhez, mely a helyiek igényeinek megfelelve készült el. Mint mondta: a falu folyamatosan fejlődik, befejezéséhez közeledik a Lentikápolna-Zalabaksa közti 2,4 kilométer hosszú szakasz felújítása, amit a kerkabarabásiak is használnak. E beruházás értéke mintegy 570 millió forint. Hozzátette, hogy továbbra is szeretnék támogatni a településeket, a Magyar falu program célja, hogy megújuljanak az utak, járdák, közintézmények minden helyen.

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke pedig szólt, hogy vannak épületek, amik túlmutatnak önmagukon, ilyen lehet ez a pajtaszínház is, mely alkalmat adhat arra, hogy az emberek önkifejezésük, jó időtöltés céljából megörvendeztessék közösségük tagjait azzal, hogy felállnak a színpadra és előadnak egy tréfás vagy egy komoly darabot. De az épület akkor is túlmutat önmagán, ha a közösség itt összegyűlhet, hogy a mai elektronikus világba áttevődött emberi kapcsolatrendszereket felcserélve egymás szemébe nézve töltsenek el vidám perceket.