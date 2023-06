"Az elmúlt években – a Covid járvány miatt – mindannyian szembesültünk vele, hogy az ápolók munkája mennyire nélkülözhetetlen. Akkor, a rendkívüli, emberpróbáló hónapokban a figyelem és a szeretet középpontjába kerültek. Azóta ez a figyelem kissé lankadt, pedig ők azóta is nap, mint nap ugyanolyan lelkesedéssel végzik munkájukat." A szolnoki főispán, dr. Berkó Attila szavai pár napja, június 22-én hangzottak el a városban - középiskolai szakképzésben tanulóknak - rendezett szakmai verseny eredményhirdetésekor. Három versenyző és díjazott zalai diáklány is hallhatta a biztató szavakat, talán el is kísérik őket életpályájukon, s ott is marasztalják, ha nehézséggel, ha gonddal találkoznak. Mert problémák lesznek, az biztos, a legyűrésükhöz néha nem elég a hivatástudat, muszáj anyagi és erkölcsi megbecsüléssel olajozni.