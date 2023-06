- A Balance Medical Center hiperbár oxigénterápiás és komplex mozgásszervi ellátást nyújtó rehabilitációs központjában tavaly ősz óta fogadjuk a gyógyulni vágyókat - mondta dr. Szolnoki Nikolett orvos-igazgató. - A napi, magas színvonalú betegellátás mellett célunk, hogy az egyéb egészségügyi tevékenységekhez, kutatáshoz és felsőfokú oktatáshoz csatlakozzunk. A Grazi Orvostudományi Egyetem után most a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karával lépünk együttműködésbe: a Balance Medical Center az egyetem zalaegerszegi képzési központjának gyógytornászokat képző gyakorlati helyévé válik.

Dr. Császár Gabriella, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjának igazgatója arról beszélt, hogy a gyógytornász hallgatók a negyedik szemesztertől az elektro-balneo-hidroterápia tantárgy mozgásszervi betegvizsgálatát, gyógymasszázst, valamint klinikai specifikus gyógytornaismeret gyakorlati tanulmányait folytatják majd az egészségcentrumban. A Balance Medical Centerben lehetőség lesz a klasszikus gyógytornászismeretek mellett a hiperbár oxigénterápiát és olyan speciális terápiás módszereket megismerniük, mint a kriokamra, az antigravitációs futópad alkalmazása, mely a Dunántúlon egyedülálló, vagy akár a lökéshullám-terápia. A korszerű környezetben történő gyakorlati képzés mellett a hallgatóknak alkalmuk lesz kutatáshoz, tudományos diákköri munkához is csatlakozni. Mindez – tette hozzá dr. Császár Gabriella – jelentős területbővülést jelent számukra a képzésben.

Az egészségcentrumban elérhető a Dunántúlon egyedülálló antigravitációs futópad, amivel megismerkednek majd a gyógytornász hallgatók már idén ősztől

Fotó: Korosa Titanilla

Azt is elmondta, hogy idén ősszel a Balance Medical Centerben a hallgatók számára szakmai napot rendez a fizioterápiás világnaphoz kapcsolódóan a PTE ETK, a Zalai Vármegyei Szent Rafael Kórház és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága Zala vármegyei szervezete előadásokkal és workshopokkal.

Papp Judit, a Balance Medical Center vezető fizioterápiás szakértője örömét fejezte ki, hogy bekapcsolódhatnak a gyógytornász hallgatók képzésébe, mely mindannyiuk szívügye. Az egészségcentrumban olyan gyógyászati egység, illetve eszközök állnak ehhez rendelkezésükre, melyek kimagaslóak a 21. század fizioterápiájában. Kíváncsian várják az eredményeket, melyeket az új és a régi, klasszikus fizioterápiás módszerek ötvözésével érhetnek el. Céljuk, hogy a jövő számára jól képzett, széles látókörrel, szakmai tudással, alázattal felruházott fiatal kollégák kerüljenek ki a képzésből.

Dr. Szolnoki Nikolett arról is beszámolt, hogy a következő hetekben jelenik meg az Orvosi Hetilapban az a szakmai publikáció, melyben a Balance Medical Centerben hiperbár oxigénterápiával elért eddigi eredményeikről számolnak be. Arról is említést tett, hogy kullancsszezon van, a hiperbár oxigénterápia aktualitását most a nyáron áldozatait szedő kullancs által terjesztett Lyme-kór szaporodó száma adja. Az oxigénterápia ennél a betegségnél is segíti a gyógyulást.