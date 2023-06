Papp Gábor polgármester emlékeztetett: a kaszálást a Covid és a háborús időszak előtt az önkormányzat átvállalta és elvégeztette a Gamesszel, de az elmúlt két esztendőben változott a helyzet: már nincs erre erőforrás. A szabályok be nem tartása miatt eddig 41 esetben összesen 1,5 millió forint bírságot szabott ki a helyhatóság.

A városvezető részletezte: magánházak előtt 25 ezer forintos a bírság, kertek esetében 40, cégeknél pedig 150 ezer forint. A most kiszabott büntetésekkel kapcsolatban öt fellebbezés érkezett, ezek közül négyet nem fogadott el a grémium.

Papp Gábor arról is beszélt: idén áprilisban kezdték az ellenőrzéseket. Egyelőre 72 ingatlannál vettek fel jegyzőkönyvet, 46 esetben pedig a kaszálási kötelezettségről szóló határozatot hoztak. Utóbbi azt jelenti: először felszólítják az ott lakókat, hogy 3-8 napon belül végezzék el a munkát. „Ha ezt nem teszik meg, akkor következik a büntetés”, szögezte le a polgármester.

A testület nem fogadta el a kaszálás elmaradása miatt kiszabott büntetésekkel kapcsolatos fellebbezések döntő többségét

Forrás: ZH

Mint mondta, az önkormányzat ebben az esetben is a zéró tolerancia elvét követi, ahogyan például a parkolásnál. A városvezető szerint az elmúlt két év elég volt arra, hogy mindenki tájékozódjon törvényi kötelezettségeit illetően, és a helyhatóság, szükség esetén segítséget is nyújt. A polgármester azonban felhívta a figyelmet: valamennyiünknek kötelezettségei is vannak a jogai mellett.

Módosította a testület az idei költségvetési rendeletet, átvezetve rajta a kormányzati és pályázati támogatásokat. A dokumentum kiegészült azzal, hogy az elhagyott hulladékkal kapcsolatos ügyekben – átruházott hatáskörben – a polgármester jár el, az ellenőrzést pedig a közterület-felügyelő végzi.

Az ülésen az is kiderült, azok a gyerekek, akiknek a szülei nem akarják az ősztől egyházi fenntartásba kerülő Brunszvik-óvodába járatni csimotájukat, Keszthelyen kapnak elhelyezést és ellátást.

A Béres-család beleegyezésével, polgármesteri javaslatra, Béres Józsefről nevezik el a Kisfaludy utcát és a Nemesbük felőli kis körforgalmat összekötő utat. A hévízi képviselők arról is határoztak, értékesítésre jelölik ki a lőtér területét, az ingatlant azonban egyelőre nem hirdetik meg, az majd újabb döntést igényel.