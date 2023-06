Még az év elején számoltunk be arról, hogy elbontották a lentihegyi haranglábat, mert lehetőség nyílt a felújítására. Az önkormányzat az Agrárminisztérium által meghirdetett, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatását célzó felhívásra nyújtotta be pályázatát, mely a zártkerti ingatlanok közvetlen közelében lévő szakrális kisemlék megújítására is biztosított forrást.

Az avatóünnepségen Horváth László polgármester elöljáróban elmondta, hogy a harangláb Lenti vidékére jellemző szakrális építmény, a városban több is található. A lentihegyit egykor a lakók kérésére építettek, de állapota mára leromlott, szükségessé vált a faszerkezet felújítása.

- A pályázati támogatás megközelítette a 20 millió forintot, ebből mintegy 5 millió forintot fordítottunk a harangláb felújítására - közölte Horváth László. -A munkát a helyi Németh-Fa Kft. nyerte el és jó minőségben el is végezte. A faszerkezet borovi fenyőből készült el, az egyéb tartozékok vörösfenyőből, illetve visszahelyezték az előtetőt. A tetőre pedig a régi cserepek egy részét is vissza tudták helyezni. A harangláb újjáépítése mellett a közelben lévő Törökerdő út felújítását is sikerült megvalósítanunk 300 méter hosszban, ez szintén a lentihegyi lakók kérése volt.

A polgármester hozzátette, hogy a jövőben folytatják a fejlesztéseket Lentihegyen, különösen fontos szilárd burkolattal ellátni azon útszakaszokat, melyek azzal még nem rendelkeznek, ezzel javítva a helyi közlekedési feltételeket.

Az avatón Kovács Zoltán, a helyi települési értéktár bizottság elnöke a harangláb történetéről szólt. Elhangzott, hogy a szőlőhegyi közbirtokosság állíttatta, az építmény a Kerka-vidékre jellemzően négyoszlopos, karcsú, talpgerendákon nyugvó, nyitott szoknyás harangláb előtetővel, cserépfedéssel, félig nyitott harangtoronnyal.

Az avató végén a szakrális emléket Végi Csaba esperes áldotta meg.