A rendezvény Tótszentmártonban kezdődött az utcanévtáblák felavatásával és papi áldással, s hasonló forgatókönyv szerint zajlottak a tótszerdahelyi események is. Utóbbi helyszínen elhangzott: a Horvát Köztársaság május 30-án ünnepelte nemzeti ünnepét, mivel 1990-ben azon a napon ült össze először a demokratikus megválasztott horvát szábor, vagyis parlament. Ez az a nap, amikor a horvát nép sokéves álma vált valóra a szuverén és önálló állam megalakulásáról.

Az ünnepségen megjelent zalai és horvát prominens személyiségek előtt Havasi Viktória, Tótszerdahely polgármestere mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte: megérti és beszéli a horvát nyelvet. A horvát identitásától kicsit másnak, többnek érzi magát, de úgy érzi, ez nem pusztán az ő érdeme. Köszönheti a szüleinek, a tanárainak, akik hivatástudattal adták át a tudásukat, melyet azóta is fontosnak tart ápolni.

- A Muraköz megyétől kapott kétnyelvű utcatábláink most már az idelátogatók számára is egyértelművé teszik, mit jelet tótszerdahelyinek lenni - folytatta. - Megtisztelő elfogadni ezt a szép gesztust az anyaországunktól, amely ezzel is kifejezi eggyé tartozásunkat felénk, Mura menti horvátok felé.

Majd dr. Koósz Attila, a Horvát Köztársaság tiszteletbeli konzulja lépett a mikrofonhoz. Elmondta: tíz évvel Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása után különösen büszkék, hogy a szomszédos Muraköz megye az országa legsikeresebb régiója lett. A schengeni övezetbe lépéssel a két baráti ország között még erősebb értelmet nyernek a találkozási és együttműködési pontok. Számos közös projekt közül csak az egyik a kétnyelvű utca- és a közintézménynevekkel ellátott táblák átadása, mely óriási ajándék az itt élőknek.