A tavaszi hétvégéken érdemes betervezni egy kellemes sétát az Azáleás–völgybe, vagy a zalai arborétumokba, de az erdészet által kezelt parkok, tanösvények is remek kirándulási helyszínek. A zalaegerszegi Alsóerdőn már virágba borultak a havasszépék, a csúcsidőszak pedig most kezdődik. Hasonló a helyzet a Budafai Arborétumban, de a csácsbozsoki városrészben található kert is nyitva van már. A Zalaerdő szakemberei által fenntartott arborétumok és bemutatóhelyek a vidék valamennyi jellemző fa- és cserjefaját felvonultatják.

A virágzó tavaszi növényeket soroljuk és családi túratippeket adunk a ZAOL-Podcast mai adásában Steyer Edinával, a Zalaerdő Zrt. PR-előadójával.

Hallgatóink megismerkedhetnek a társaság munkájával, a szakmai elismerésekkel és a legvonzóbb környékbeli turisztikai célpontokkal. Az erdészek az Agrárminisztériummal közösen egy játékra is invitálják a zalaiakat, ennek az akciónak a részletei is kiderülnek a beszélgetésből.