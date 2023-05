Minderről Gyergyák Zoltán polgármester számolt be lapunknak, hozzátéve, hogy a munkálatokat helyi lakosok, Stolcz Gábor és Németh Róbert térítésmentesen végezték, a kápolna felújításához szükséges alapanyagot pedig részben a település alpolgármestere, Szabó Zoltán ajánlotta fel.

- Murarátkán nagyon összetartó a helyi közösség, számos feladatot vagy összefogással, a magunk erejéből végzünk el, vagy önkéntes felajánlásokkal sikerül megoldani – tette hozzá Gyergyák Zoltán. – A szőlőhegyen található Orbán-kápolna 1866-ban épült, s azért ide, mert egykor ezen a helyen volt maga a település is, csak később költöztek le őseink arra a pontra, ahol a lakóépületek jelenleg is találhatóak. A kápolna külső fala korábban már megújult, a belső térre azonban nagyon ráfért egy festés, illetve ezzel párhuzamosan a bejárati ajtó újramázolásra került.

A polgármester azt is elmondta, a kápolna mellől nagyszerű kilátás nyílik a környező tájra, látható többek közt a Mura kanyarulata, illetve a szomszédos horvát és szlovén területeket is szemügyre lehet venni onnan. A térségbe érkező turisták is szívesen pihennek meg ezen a ponton, ezért is szeretnének minél rendezettebb körülményeket biztosítani.