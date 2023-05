A mementót a vindornyalaki születésű, 1956 óta Svájcban élő professzor, dr. Ávár Lajos kezdeményezte, rokonaival, dr. Hertelendy Imrével és ifj. Hertelendy Károllyal együtt. A ceremónián a történelmi család több kései leszármazottja, tisztelője is részt vett.

A térség életében meghatározó família felmenői között találjuk – mások mellett – Hertelendy Andort (1857-1907), Somogy vármegye törvényhatóságának és mezőgazdasági bizottságának tagját, a Marcali Takarékpénztár elnökét, Hertelendy Anna (1743-1803) földbirtokost, Deák Ferenc nagyanyját, Hertelendy Ferencet (1859-1919), a főrendiház tagját, zalai, majd temesi főispánt és Hertelendy Kálmán (1820-1875) honvédszázadost, országgyűlési képviselőt, Zala vármegye főispánját, a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület ügyvezető elnökét is.

Mostantól kopjafa is őrzi a család emlékét

– Településünk múltját nagymértékben befolyásolta a Hertelendy-család – fogalmazott Kovács János polgármester –, itt található ősi fészkük, a Hertelendy-kúria, amely most önkormányzati tulajdon. A szépen felújított épületben működik a polgármesteri hivatal, a könyvtár, a teleház, és elegendő tér áll rendelkezésre kulturális programok, kiállítások, koncertek, ünnepségek rendezésére is. Itt található településünk íves boltozatú házasságkötő terme is.

A Hertelendy-család 1870-ben építtette késő barokk stílusban az impozáns kúriát, amelynek szomszédságában templomot is emelt, szintén késő barokk építészeti jegyekkel. A falut akkoriban zsellérek lakták, akik az uradalom szolgálatában munkálkodtak a szőlőhegyen és a földeken.