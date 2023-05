A vendéglátásszervezők viadala többkörös volt. Előbb egy interaktív írásbeli fordulót kellett teljesíteniük, ahonnan a legjobbak a középdöntőbe jutottak. Lukács Bence sikerrel vette az akadályt, s ekkor intenzív felkészülés kezdődött, amelynek köszönhetően a következő körben is kiemelkedő eredményt ért el, így bejutott a fináléba. A fővárosi döntőben öt diák – három szegedi, egy győri és a keszthelyi fiatalember – versengett.

Az OSZTV eredményhirdetése. A dobogó második fokán Lukács Bence

Forrás: VSZK

– Feszített volt a gyakorlás, reggeltől késő délutánig, erőt nem sajnálva, mindent beleadva dolgoztunk, s a második helyezés ennek köszönhető – összegzett Lukács Bence, akinek a rangos versenyen különböző bagettfalatkákat kellett készítenie. Volt köztük csirkegalantinos, lazacos, sonkás-sajtos, illetve grillezett zöldséges változat is.

Ezt megelőzően, az első napon vendégtéri – azaz: pincér – feladatokat teljesítettek az OSZTV-finálé résztvevői. Itt kávékülönlegességet, alkoholmentes koktélokat és gyümölcssalátát készítettek, illetve professzionális módon pezsgőt töltöttek tíz pohárba, időre, egyforma mennyiségben a fiatal szakemberek.

Étvágyfalatkák-remake: Lukács Bence itthon is megcsinálta…

Fotó: Péter B. Árpád

Lukács Bence a tanulmányai mellett évek óta szakácsként dolgozik, s ebben a szakmában szeretne minél jobban elmélyedni, idővel pedig saját üzletet nyitna, árulta el lapunknak. Szerinte ez az eredmény számos lehetőséget nyit majd meg előtte, például a második helyezésének jutalma az, hogy egy évet tölthet Franciaországban szakmai gyakorlaton. Azt mondta: érdekli a magyar és a nemzetközi konyha is, de főként a thai ételeket kedveli, amelyek elkészítésében „bőven van kihívás”.

Felkészítője, Gombkötő János szakoktató felidézte: az írásbeli „selejtezőt” ketten is kiválóan teljesítették a VSZK-ból, a gyakorlati munka ezt követően kezdődött. Az előre megadott tíz menüsort készítették el az iskola tankonyhájában, s ennek során olykor a megfelelő alapanyagok beszerzése is nehézségekbe ütközött. Az áldozatos munka viszont meghozta az eredményét: az elődöntőben Bence a második helyen végzett a háromfogásos menüjével, s ezzel a fináléba jutott.

A „jövő-menő”. A szakemberek szerint Lukács Bence ígéretes karrier előtt áll

Fotó: Péter B. Árpád

A Szakma Sztár Fesztivál keretében rendezett megmérettetésen szigorú kritériumoknak kellett megfelelnie a versenyzőknek, tette hozzá Gombkötő János, aki arról is beszélt: az előre megadott nyersanyaglista alapján hétféle variációt próbáltak ki, amelyek közül végül a leginkább versenyképes néggyel készültek a döntőre. Ott összesen 60 darab „étvágyfalatot” készítettek az ország legjobb vendéglátásszervező diákjai, s ezekből nemcsak a zsűri tagjainak, hanem a közönségnek is jutott, hiszen kóstoltatniuk kellett a versenyzőknek. Minderre a keszthelyi VSZK teamje négy gyakorlással készült fel, olykor az idővel is harcolva.

Fisli István, a VSZK igazgatója azt mondta, amikor Lukács Bence az intézmény tankonyhájában a sajtó kedvéért újra elkészítette sikeres és különleges bagettfalatkáit: a keszthelyi intézmény diákjai rendre kiválóan szerepelnek a szakmai versenyeken, „de ez most kimagaslóan szép eredmény”, különösen a Covid évei után, amikor a döntőket sem rendezték meg.

– Büszkék vagyunk Bencére és a felkészülését segítő kollégákra. Mindez azt mutatja: ha valaki él az intézmény által kínált lehetőségekkel, akkor a legjobbak közé kerülhet a szakmai megmérettetéseken, s tudására alapozva később a munkája során is – szögezte le a direktor. – A VSZK lassan hat évtizede képez szakembereket, amelyhez megfelelő infrastrukturális háttér és a legmodernebb technológia áll rendelkezésünkre, de a legfontosabb: kiváló kollégák készítik fel a fiatalokat – nemcsak a versenyekre, hanem az életre is.

Fisli István szerint a vendéglátás ma vonzó ágazat, számtalan lehetőséggel, a Nyugat-Balatonnál sorra nyíló szállodák pedig lehetőséget kínálnak arra, hogy valaki akár „próféta legyen saját hazájában”. Ráadásul lassan az itthoni fizetések vetekednek a nyugatiakkal a vendéglátó szakmákban, így a VSZK diákjaira – ha komolyan veszik a munkájukat, hivatásukat – szép és biztos jövő vár.

Lukács Bence felkészülését Gombkötő János mellett Aczélné Hogyor Zsuzsanna, Börczi Balázs, Kovácsné Denkler Brigitta, Paskuné Zombory Melinda, Szabó Melinda és Varga László segítette.