Adrienn hozzátette: emellett az ágyásokba rózsákat, búzavirágokat, nagy, lila gömbvirágzatot fejlesztő díszhagymákat és bazsarózsákat is ültetett.

Sajnos, az elmúlt időszak nagy hőingadozásai nem tettek jót a tulipánnak sem, bizonyos fajtáknak megrövidült a száruk. Az időjárás viszontagságaival szemben a termelők nem sokat tudnak tenni, de Adrienn eltökélt.

– Szeretném, ha az emberek nyitottabbá válnának a hazai, kistermelői vágott virágok iránt, mert egy szép tulipáncsokor is lehet olyan szép, mint bármelyik, importból származó virágféleség – fogalmazott Borsos Adrienn, aki alapvetően angol-német nyelvtanár, dolgozott már e hivatásában, vállalt munkát Angliában, most pedig egy szállítmányozási cég fuvarszervezője, de az igazi nyugalmat a virágok közt leli meg, ezért elsajátította virágkötészet fortélyait is. – Amerikában nagyon népszerűek a virágfarmok, ahol a zöldségek mellett vágott virágokat is lehet vásárolni, sőt, akár küldeni is futárszolgálattal.