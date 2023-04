Ezt a szokást szervezte meg újra Nagykanizsa városában a Kiskanizsai Polgári Olvasókör. A program a Sarlós Boldogasszony templomban kezdődött szentmisével, amelynek végén Nagy Vendel címzetes apát-plébános invitálására a Szikrák táncegyüttes és Árvácska Dalkör tagjai egy kis műsort tartottak a templomkertben, majd onnan népviseletbe öltözve, hegedűkísérettel, dalolva, együtt mentek tovább a locsolás helyszínéül választott Borbély Vendégházhoz. Itt újabb műsor következett, majd zárásként a fiúk a régi szokásoknak megfelelően vödörből zúdították a tiszta vizet a lányokra.

– Tavaly elevenítettük fel először ezt a régi szokást – mondta Salamon Sándorné, a Kiskanizsai Polgári Olvasókör elnöke. – Nemcsak a néphagyomány őrzése miatt, hiszen a locsolás az egyházi liturgiához is kapcsolódik. A húsvét hétfő Jézus feltámadása miatt az ünneplés, a vidámság napja, de egyben a gyermekeké is. Régen ezen a napon tojást sütöttek, s ilyenkor tartották a locsolást is. Azt szeretnénk, ha ez a szép hagyomány újra meghonosodna városunkban, s a jövőben még többen vennének rajta. Nemcsak nézőként, érdeklődőként, hanem akár tevékenyen be is kapcsolódva abba.