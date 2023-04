A nagyböjti felajánlást, emberi léptékkel, szinte teljesítettem. A tökéletesség, sajnos, nem a homo sapiens sajátja, bár szentjeink és boldogaink példája ennek ellenkezőjét tükrözi. A teljesség azonban kizárólag isteni ismérv, mint ahogyan a bűntelenség is az. Most, hogy – újra és újra, így 2023-ban is – visszajött közénk, tüzet, vizet s végső soron életet szentelve, mi a tojások örömében, a sonkák mámorában, jó esetben a család ölelésében élhet(t)ünk tovább. Pünkösdig, onnan karácsonyig. Három legfontosabb ünnepünk jövőre ismétlődik; e napokon mindig megtelnek a templomok. Ám vajon mi van hétközben vagy az évközi vasárnapokon? Olyankor tán nem – annyira – hiszünk, vallunk, vállalunk?