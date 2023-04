Egész napos húsvétváró programot hirdetett csütörtökre a Demokratikus Roma Vezetők Egyesülete (DRVE), a civil szervezet ligetvárosi tanodájába. A közel 30 lurkó tojásokat festett, rajzolt, verset szavalt, és persze nagy népszerűségnek örvendett a csokitojás-keresés is. Tejfel József egyesületi elnök elmondta: mióta el kellett hagyniuk a belvárosi, Zrínyi utcai telephelyüket, azóta minden programjukra autóval szállítják a város egyéb területeiről, sőt még a környező településekről is a gyerekeket, hogy részt vehessenek a programokon. A rendezvényen megjelent Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is, aki arra bíztatta a DRVE vezetőit, hogy folytassák a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását és továbbra is segítsék a rászorulókat.