A végül jövőtervező baráti beszélgetéssé alakult programon féltucatnyi térségi túravezető mutatta be a tágabb térség általa kínált programjait. Az előadások és a vetített képek segítségével az érdeklődők képzeletben járhattak Hévízen, ismerkedhettek a balatoni tanúhegyekkel, vagy épp a tó déli partján, egészen pontosan Balatonfenyves lápvidékén kínált felfedező programokkal, továbbá a tágabb térség geo- és bakancsos túráival, természeti kincseivel s családi erőpróbákkal is.

Samu Tamás Zoltán és Csorja Krisztina a Hévíz térségében kínált túralehetőségeket mutatta be

Fotó: Péter B. Árpád

A számtalan lehetőség keresztmetszete megmutatta a Nyugat-Balaton számtalan csodáját, illetve Zala kevesek által ismert természeti kincseit is, a szakmai beszélgetés pedig egy információs oldal létrehozásának szándékával zárult, amelyen térség túraszervezői kínálhatják majd programjaikat az ide érkező turistáknak, illetve a felfedező kedvű helybélieknek.

Székely Zoltán, a rendezvény ötletgazdája, Alsópáhok művelődésszervezője kijelentette: a térség itt bemutatott természeti értékei „a legcsodálatosabb egzotikus helyszínekkel is versenyre kelhetnek, éppen ezért érdemes felkeresni, felfedezni, látogatni ezeket”.

Az érdeklődők lenyűgöző kínálattal ismerkedhettek az esten

Fotó: Péter B. Árpád

– Reményeink szerint ez a program egyfajta indikátorszerepet tölt be – hangsúlyozta a szakember –, azt is szolgálva, talákozzanak a túraszervezők és a szállásadók, hogy utóbbiak továbbajánlhassák ezeket a lehetőségeket vendégeiknek. Most 16 túravezetőt szólítottunk meg, s e kínálat esszenciáját mutathattuk be a rendezvényen.

A hévízi szállásadókat képviselve Kovács Angéla, a házigazda település önkormányzati képviselője felvetette: a fürdővárosi szobakiadók szövetsége 220 tagot tömörít, s szívesen népszerűsítik,

Kovács Angéla szorosabb együttműködést kezdeményezett a szállásadók és a túraszervezők között

Fotó: Péter B. Árpád

ajánlják a térség túraprogramjait. Ezért azt javasolta, fűzzék szorosabbra a kapcsolatot e szervezet, illetve a túravezetők között, és ezen együttműködésbe Alsópáhok szálláshelyeit is megpróbálják majd bekapcsolni.