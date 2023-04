A fejleményekről Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere számolt be Facebook-oldalán. Mint írta: sokan tapasztalták és nagyon helyesen szóvá is tették, hogy az óraátállítás óta túl későn kapcsolódnak fel esténként a közvilágítási lámpák. A helyzetről egyeztetéseket kezdeményeztek a közvilágítás üzemeltetőjével, az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt-vel, a megoldásra vonatkozó végleges válasz és a cég engedélye pénteken érkezett meg a Városházára. Ebben az áll: a vállalat 15 perccel átállítja és egyben a csillagászati napkeltéhez/naplementéhez igazítja a közvilágítási lámpatestek reggeli le-, illetve esti felkapcsolódását. Ehhez a város teljes területén 160 trafóállomás beállításait kell egyenként módosítani a cégnek az egyes városrészekben. A munkát jövő héten kezdik el, de ahhoz, hogy mindenhol végig érjenek, szükséges nagyjából 3 hét időtartam. Erre az időszakra az E.ON kéri még a lakosság türelmét. A reggeli és esti plusz 15 perces időszak áramköltsége az E.ON felé nagyjából 50 millió forint plusz kiadást jelent majd a városnak. Ezzel párhuzamosan vásárolnak egy szoftvert, ami összehangolja és összekapcsolja a 160 trafóállomás működését, így a későbbiekben már sokkal könnyebb, egyszerűbb és gyorsabb lesz a beállítások módosítása.

Balaicz Zoltán hozzátette: ugyancsak egyeztetések zajlanak a Volánbusz Zrt. budapesti központjával az új menetrenddel kapcsolatban, melyet nem csak Zalaegerszegen, hanem Nagykanizsán és más városokban is bevezetett a cég. A lakossági jelzéseket továbbították, illetve kérték két busz visszaállítását a flottába, hogy legalább késések ne legyenek. A város ennek a pluszként jelentkező pénzügyi forrását be fogja fizetni a cégnek. A polgármester végül ígéretet tett rá: amint lesz visszajelzés a Volánbusz Zrt-től, arról is ad tájékoztatást.