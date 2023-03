Mint azt Szabó Szilárd jelezte: a leendő közbeszerzési kiírás dokumentációjának lezárult az előzetes piaci konzultációja. Erről azt kell tudni, hogy azon piaci szereplők akik például az adott közbeszerzésen terveznek indulni, vagy éppen csak kompetenciájuk, szakmai rálátásuk van az ilyen jellegű beruházások tekintetében, azok hivatalosan véleményezhetik a már nyilvános dokumentációt, észrevételt, szakmai állásfoglalást tehetnek.

– A véleményezési időszak előtt már számos észrevételt, aggodalmat, a homályos részletekre vonatkozó kérdést fogalmaztunk meg az ÉVE által elképzelt és érezhetően erőltetett konstrukcióval kapcsolatban – mondta Szabó Szilárd. – A dokumentáció nyilvánosságra kerülésével beigazolódtak azon aggályaink, amiket a város számára rendkívül előnytelen konstrukcióval kapcsolatban nyilvánosan is megfogalmaztunk. Természetesen közbeszerzési szakemberek tanácsát, illetve hivatalos állásfoglalását is kértük, amelyekben mind az általunk már megfogalmazottak, mind pedig a közbeszerzési törvénnyel is szembe menő szabálytalanságok kerültek megvilágításra, visszaigazolásra. A törvény és a jogszabályok figyelmen kívül hagyása mellett a szakvélemény rámutat, hogy városunk önkormányzatára és annak költségvetésére nézve is előnytelen, kifejezetten hátrányos az ÉVE által átpasszírozni kívánt közbeszerzési kiírás.

Bizzer András alpolgármester hozzátette: időközben több hitelkonstrukciós ajánlatot is kértek bankoktól, s ezekről elmondható, hogy a piaci hitelek körülbelül ugyanakkora költséget jelentenének, mint az ÉVE által támogatott ESCO típusú finanszírozás. A különbség viszont abban rejlik, hogy a futamidő végén az energiahatékony lámpák a város tulajdonába kerülnének, míg az ÉVE által javasolt finanszírozási verzióban a beruházást elvégző vállalkozás tulajdonát képeznék a lámpák.

A fentiekre tekintettel a következő közgyűlésre Balogh László polgármester előterjesztést készít az ESCO típusú finanszírozás visszavonásáról, ugyanakkor javaslatot is tesz a kedvezményes hitellehetőségek megvizsgálására – hangzott el a tájékoztatón.