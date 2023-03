Csapatukhoz az idén is szép számmal csatlakoztak szőlősgazda pártolóik.

Nem mintha eddig a babérjaikon üldögéltek volna, alig több mint egy hete például a szabadtéri színpad helyét betonozták, hamarosan folytatják a munkát, de nem hagyják ki a tavaszi hegytakarítást sem, összeszedik a szemetet, amit mások elszórtak.

A hegy legkorábban termő cseresznyefája teljes virágpompában

Fotós: Fincza Zsuzsa

- A mai nap a vidámságé, a kikapcsolódásé, a cél, hogy barátkozzunk, jól érezzük magunkat, ahova hívtak és ahol szívesen látnak bennünket, oda betérünk, beszélgetünk, megkóstoljuk a tavalyi borukat, ami éppen erre az időpontra éri el a legjobb minőségét. Egyre népszerűbb e csapatépítő rendezvényünk, előzetesen már olyan sokan jelentkeztek a vendégfogadásra, hogy már délelőtt fel kellett kerekednünk, és bizonyára ránk esteledik majd, mire az utolsó gazdától is elköszönünk - tájékoztatta lapunkat Dancs István, a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület elnöke.

A szőlőre, és a földet művelő gazdákra Stróber László apátplébános kért áldást. Vele szemben a gazda: Kerkai László

Fotós: Fincza Zsusza

A rendezvényt "nem hivatalosan" László Istvánnál kezdték, ahol szarvas pörkölttel ágyaztak meg alaposan a borkóstolásnak, majd levonultak a Boglárka utcába, ahol Dancs István, majd Nyári Pál pincéjétől az újabb falatozás és szomjoltás után nekiveselkedtek a hegyi gyalogtúrának. S ezt vehetjük akár szó szerint is, hiszen Mileji József pincéjéig két jókora emelkedőn is fel kellett kaptatniuk - éppen csak kitartott addig az elfogyasztott kalória, jólesett az újabb korty bor és a finom falat. Innét is folytatódott a "hegymenet", Szakony Lászlónál kis pihenés borkóstolással, falatozással, újabb emelkedő - nem csoda, hogy megszomjazott és megéhezett a társaság, míg megint László István pincéjéhez értek, ahol a kemencében sült pogácsa mellett sült kolbász és hurka fogadta a csapatot. És ez így ment tovább egészen háromnegyed háromig, ahol a 10. állomáson, jelesül Kerkai László pincéjénél már hosszabb időre bevackolták magukat. Megérkezett ugyanis Stróber László apátplébános, aki jól ismeri a besenyő-öreghegyi közösséget, hiszen rendre ő celebrálja a Péter-Pál kápolnában a nyári hegyi búcsú szentmiséit. Ezúttal a földre, az azt megművelő gazdákra, az ott élőkre kért áldást, majd megszentelte a már ébredező szőlőt, a tavalyi bort, a drótra kiaggatott sonkát, kolbászt és a rendezvény résztvevőt. S hogy tanulás nélkül se múljon a nap, Nyári Pál bemutatta, hogyan kell szakszerűen megmetszeni a kordonos szőlőt, majd Kerkai gazda a megszentelt tavalyi borával meglocsolta a "tükét", hogy az idei termés is hasonlóan kiváló legyen.

Szabadtéri fogadás Fülöp Györgynél - a háttérben Gálafej, a távolban a TV-torony

Fotós: Fincza Zsuzsa

A társasághoz csatlakozott Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, aki nem csak városházi képviselőjük, hanem rendezvényeik aktív résztvevője is. Miután a gyülekezet ehelyütt is pótolta elégetett kalóriákat, még 16 helyi hajléknál tették tiszteletüket - mindenütt frissen készített harapnivaló és finom itóka fogadta őket, s mindenhol akadt valami különleges látnivaló is. Borsos József és Domján Gyula vendégeként például megismerhették Besenyő - Öreghegy legöregebb és "legislegkorábban" termő, már virágruhában pompázó cseresznyefáját, Fülöp György szabadtéri fogadásán megcsodálhatták a szomszédos Gálafej-hegyet, Szabó Józsefnél pulykákat, tyúkokat, költő libákat láttak, Somogyiéknál a nárciszoknak akadt sok hódolója. Kiss Ernő megmutatta a hegy legmagasabb pontját jelző betontuskót, amely állítólag a besenyői Katalin-kápolna tornyán lévő kereszttel van egy magasságban. Valaha Öreghegy tetején, a geodéziai mérőpontnál egy fából ácsolt kilátótorony is volt, gyerekkorukban sokat játszottak körülötte - akkoriban lakott hely volt Öreghegy, s a gálafeji majorral együtt több gyerek nevelkedett ott, mint a faluban. Farkas Vilmoséknál szemügyre vették az év zalai polgárőrének rezidenciáját, a hegy egyetlen női vincellérje, Juhász Éva eredetiben megőrzött pincéjénél az unokát is "dencölhették" egy kicsit...