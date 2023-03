A község önkormányzati vezetője elsősorban a Deák család tagjaira utalt, de mellette megemlékezett azokról a honvédekről is, akik fegyvert ragadva álltak a magyar szabadság ügye mellé. Minderről kedd délelőtt beszélt, amikor dr. Forgó Annamária jegyzővel a régi zalatárnoki temetőben megkoszorúzták Deák Lajos honvédszázados sírját, valamint azt az emléktáblát is, amit az egykori általános iskola épületének falán helyeztek el az 1848/49-es hősök emlékére. Soós Zsolt rövid beszédében kiemelte: mint az a Zala Megyei Levéltár segédlevéltárosa, Bekő Tamás kutatásaiból ismert, Deák Lajos – aki Deák Ferencnek unokatestvére volt – 1817. augusztus 24-én született Zalatárnokon, s itt is halt meg 1879. szeptember 29-én. Már a szabadságharc előtt katonai pályát választott, a császári és királyi 48. gyalogezredhez önkénteseként szolgált 1834 és ’38 között. Vélhetően katonai előképzettsége a közrejátszhatott abban, hogy 1848 tavaszán a zalaegerszegi járásban megalakult nemzetőr-zászlóalj századosává választották, majd 1848. novemberében már a vármegye ajánlásával a nemzetőrökből alakult 47. honvédzászlóalj egyik századosává nevezték ki.