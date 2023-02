Erről Horváth Gyula polgármester számolt be lapunknak. Mint mondotta: Zalaháshágy szerencsésnek mondhatja magát, hiszen nemrég zajlott le a polgármesteri hivatalt, könyvtárat és művelődési házat is magába foglaló épület energetikai célú felújítása, amely során faelgázosító kazánt építettek be.

- Sok más településsel szemben nekünk ezért nem kellett bezárnunk a művelődési házunkat, csupán a könyvtár nyitvatartási idejét csökkentettük valamelyest, de ez nem érinti negatív módon a lakossági igények kiszolgálását – folytatta a polgármester. – A könyvtár heti egy alkalommal ráadásul közösségi programoknak is helyet ad. A művelődési házunk pedig alkalomszerűen továbbra is helyet biztosít a különböző rendezvényeknek.

Horváth Gyula hozzáteszi: nemcsak a faelgázosító kazán beépítése történt szerencsés időszakban, a közvilágításra szóló szerződésüket is nagyon jó kondíciókkal kötötték meg, úgyszintén az energetikai válságot megelőzően. A jelenlegi szolgáltatójuk – akivel jövő év végéig él a megállapodásuk – ezáltal mintegy harmadáron biztosítja a villamos energiát a közvilágításhoz, legalábbis ahhoz képest, amit az E.On kínált.

- A 3,2 millió forintos kiegészítő állami támogatásra természetesen nekünk is szükségünk van, hiszen mi is szűk határmezsgyén gazdálkodunk – sorolta tovább Horváth Gyula. – A közös önkormányzati hivatal fenntartásához például a korábbi 2,3 millió forinttal szemben ez évben 5,1 millió forinttal kell hozzájárulnunk, így fejlesztésre minimális összeget, 500 ezer forintot tudtunk csak a már elfogadott költségvetésünkben elkülöníteni.