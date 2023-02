A szervezett tűzoltás története a római korig nyúlik vissza, hazánkban Szent István törvényeiben is találkozhattunk már tűzvédelmi feladatokkal, az újkorban céhes keretek közt zajlott szervezetten az oltás, tűzoltóságok pedig az 1800-as évektől alakultak. A tűzoltószerkocsik rendszeres gyártása is ezután indult meg. Az első, kifejezetten tűzoltási feladatra épített járművek a 18-19. században jelentek meg. A lóvontatású, kézi hajtású kocsifecskendőket több helyen is gyártották hazánkban, ezek működtetése sok embert igényelt, a szivattyúk üzemeltetése nagy fizikai igénybevételt jelentett, a fecskendők vízszolgáltató teljesítménye korlátozott volt, de évtizedeken át használták őket, hisz a modernebb gőzfecskendők csak később, a 19. század vége felé kezdtek elterjedni. Ma is találhatunk már muzeálisnak számító kocsifecskendőket egyes településeken Zalában is, nemrég a Murakeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai mentettek meg egyet az enyészettől.