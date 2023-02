Lapath Gabriella, a Városi Könyvtár Lenti vezetője elöljáróban elmondta, elsődleges céljuk volt, hogy a pandémia ideje alatt elmaradt látogatókat visszacsábítsák.

- Ezen a téren jelentős sikerként könyvelhetjük el, hogy a beiratkozott olvasóink száma 11 százalékkal nőtt az előző évhez képest, ami közel 100 főt jelent – magyarázta Lapath Gabriella. - A másik kifejező adat az egy nyitvatartási napra jutó személyes használatok számának 12 százalékos emelkedése. Az új beiratkozott olvasók elsősorban a 0-14 és a 14-18 évesek korosztályából kerültek ki, számszerűen igazolva a körükben folytatott könyvtár- és olvasásnépszerűsítő tevékenységünk eredményességét. Mindez egy többlépcsős folyamat eredménye: 2021-ben szoptatósarkot alakítottunk ki, a gyermekkönyveket az eddiginél jóval több korcsoportra bontva helyeztük el annak érdekében, hogy a gyermekek és szüleik számára megkönnyítsük az eligazodást, válogatást. Az új elrendezésnek megfelelően az eddig használt jelölőrendszert korszerű, színes öntapadós matricával váltottuk fel.

Folytatódott a gyermekkönyvtár tereinek, bútorzatának átalakítása is.

- Kisebb olvasóink számára használhatóbb és otthonosabb környezetet teremtettünk, a felnőttek magasságához szabott polcokat kisebbre cseréltük egy régi kanapé újrahasznosításával, a kölcsönzésre használt asztal helyett pedig – egy, a funkciójának megfelelő, korszerű - olvasószolgálati pultot helyeztünk el. Az új elrendezés és dekoráció vonzó baba- és mamabarát miliőt eredményezett, mely a kisebb és nagyobb könyvtárhasználók tetszését egyaránt elnyerte. A kisgyermekes szülők körében könyvtár- és olvasásnépszerűsítő akciót indítottunk tavaly decemberben, minden 3 év alatti gyermeknek mesekönyvet ajándékozunk, a már beiratkozott apróságoknak ugyanúgy, mint azoknak, akik a felhívás hatására csatlakoznak akár szüleikkel együtt a könyvtár olvasóközönségéhez. A Mesélj mindennap! elnevezésű kezdeményezés hatására december 8-31. között 11 kisgyermeket írattak be szüleik a könyvtárba.

Tavaly a Kerimbózsa Néptáncsoport bemutatkozó estjén táncházat is tartottak a könyvtárban

- A kicsik mellett a tini korosztály tagjait is igyekeztünk megszólítani, bővítettük a tinisarok kínálatát elsősorban a középiskolások számára kiválogatott olvasnivalóval. Beszerzéskor előnyben részesítjük a korosztály tagjai által javasolt könyveket. A következő pont egy, a könyvtáron belül kicsit elkülönülő közösségi hely kialakítása volt, amely alkalmas egyszerre több fiatal befogadására is. Az ifjúsági közösségi szoba egy olyan új hely a városban, ahol ingyenesen, kulturált körülmények között, a téli időszakban is melegben tölthetik szabadidejüket a diákok. Közösségi színtérként is szolgál, találkozási hely baráti társaságoknak, ahol lehet filmet nézni, zenét hallgatni, társasjátékokat játszani, alkotni. Önszerveződő kluboknak, illetve a tinik számára szervezett programoknak is helyet biztosít. Február 14-én például Valentin-napi páros kihívásra várjuk a fiatalokat.

A városi könyvtár számtalan rendezvénynek, köztük több kiállításnak, irodalmi estnek, érdekes előadásnak, kézműves foglalkozásnak is helyet adott tavaly. Ahogy a közművelődési intézmény munkatársaitól megszokhattuk, bőven van tervük erre az évre is, újdonságokkal is készülnek a különböző korosztályok tagjainak.

Közös tánccal ért véget az est

- Gyermekelsősegély témában szervezünk találkozót kicsi gyermeket nevelőknek olyan szakemberrel, aki bemutatja a kisgyermekkor tipikus sérüléseit és betegségeit. Baba-mama-védőnő találkozókon lehetőséget kívánunk adni a hasonló életszakaszban lévő kismamáknak, hogy találkozzanak egymással olyan környezetben, ahol megismerik egymást, választ kaphatnak a kérdéseikre, kikapcsolódhatnak és tájékozódnak a könyvtár nyújtotta további lehetőségekről. Továbbá több ifjúsági programot is tervezünk, ezek közt szerepel képzőművészeti, irodalmi és fotópályázat, beszélgetés helyi zenészekkel, illetve pályaorientációs találkozók egyetemistákkal, érdekesebb szakmák képviselőivel.