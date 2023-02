Az elképzelésekről, a tervekről és a lehetőségekről Vargovics Józsefné, az önkormányzat elnöke beszélt. Kiemelte: önkormányzatuk a lehető legnagyobb támogatást adja a fiataloknak annak érdekében, hogy horvát identitástudatuk erősödjön.

- A programsorozatunk március első hétvégéjén kezdődik a horvát egyházi ifjúsági találkozóval, amelyen részt vesznek általános, középiskolás és felsőfokú intézményben tanuló fiataljaink – mondta. – Nagyböjt idején szerveződik a vármegyei horvát ifjúsági gyalogos zarándoklat, ahol a gyerekek elmélyülhetnek a horvát nyelvű egyházi énekekben, imákban. A hagyományőrző programjaink kiemelkedő eseménye a horvát motívumú családi pirostojás-festés, amelyen a nagyszülők, szülők és testvérek együtt készíthetnek tradicionális díszeket.

Vargovics Józsefné szerint ugyancsak az ifjúság ismereteinek bővítését szolgálja az anyaországi zarándoklatot, amit az idén Marija Bistricére, illetve a Rijeka mellett található Trsat városába terveznek. Ezen kívül anyagilag támogatják a fiatalok nyelvtanfolyamait. A horvát nyelvű pécsi és fővárosi középiskolákban, illetve felsőfokú intézményben jól tanuló diákok részére a tanévben egyszeri alkalommal ösztöndíjat is adományoznak.

- Nagy öröm, hogy az éveken keresztül tartó tamburaoktatásnak beérett a gyümölcse, hiszen egyszerre hat zenekar alakult – folytatta az elnök. – Murakeresztúron kapásból kettő, az egyiket általános iskolások alkotják, rajtuk kívül a Četiri žice tamburazenekar is játszik, Tótszerdahelyen szintén az általános iskolások egy csoportja tömörült együttesbe, de a középiskolásokból összetevő Pomurske žice is népszerű, valamint a Nagykanizsáról a Mužikaj és a Stoboš tamburazenekar került fel a zenei térképre.

A vármegyei nemzetiségi önkormányzat az általános iskolásoknak belföldön, a középiskolásoknak pedig újdonságként a horvátországi Pag szigetén tervezi megszervezni a regionális horvát népzenei tábort.

- A jövő generációjának felkészítése mellett a felnőtt szervezetekre is figyelünk – tette hozzá Vargovics Józsefné. – Például kórustalálkozók megszervezésével, anyaországi kirándulások költségeinek finanszírozásával és horvát települések hagyományőrző programjainak támogatásával. Anyagilag továbbra is finanszírozzuk a horvát önkormányzatok, civil szervezetek által kiadott horvát nyelven megjelenő köteteket. Az idén három, az Országos Horvát Önkormányzat által szervezett programnak is helyet biztosíthatunk. Augusztusban Tótszerdahelyen lesz az országos hitéleti tábor, szeptemberben Homokkomáromban a horvát zarándoklat, míg novemberben az országos horvát nap Nagykanizsán.