Az első hiteles adat az Apáti névről egy 1370-ből való adománylevélen szerepel. A helység nevének Nemesapáthy elnevezése a 16. századból való, azonban az évszázadok során sok névvel illették a helyet, ami volt: Apáthy, Egyházasapáthy, Thutor Apathy, Nemes Apáthy, Twttorzeg, Heghfalw, Tutorszeg is. A 18. század első felétől már általánosan Nemesapáthy névről tanúskodnak az iratok. A 19. században általánossá válik a három községrész, Felső, Közép és Alsó Nemes Apáti megkülönböztetése, de közigazgatási területként egységesen Nemesapátinak hívták a helyet. 1927-ben Alsónemesapáti hivatalosan is önálló falu lett. A legjelentősebb, a Zalához legközelebb fekvő falurész volt, ezt a temploma miatt Egyházasapátinak is említették, a fekvése miatt pedig a Felső- előtagot is megkapta. Mára Felső és Közép Apáti teljesen egybeépült. A Szent Miklós tiszteletére szentelt templom az 1554-es egyházlátogatási jegyzőkönyvben és az 1690-es összeírásban is szerepel. A török időkben a falu ugyan fennmaradt, a plébánia azonban elpusztult. Az 1753-ban épült jelenlegi templom titulusa is Szent Miklós maradt.