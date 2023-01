Az esemény kapcsán a hivatalnál tartottak tájékoztatót. Ezen Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy az energiaválság miatt a Magyar Posta Zrt. tavaly október végén úgy döntött, hogy 210 településen 366 postahivatal működését szünetelteti november 12-től. Ezek egyike volt a kertvárosi, amely naponta 430 ügyfelet szolgált ki.

A további működtetés érdekében a polgármester már november 8-án Fónagy János miniszter-helyettessel, míg november 21-én Balczó Barnabással, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatójával tárgyalt. Ennek eredményeként az önkormányzat lehetőséget kapott arra, hogy átvállalja egy postahivatal minden költségének (bérek, járulékok, rezsi) felét, akkor egy hivatalt megnyitnak. Ez pedig a kertvárosi lett, hiszen itt él a vármegyeszékhely lakosságának közel negyede. A nyitáshoz közgyűlési döntés alapján a város 2023-ra 40 millió forint önkormányzati támogatást ad a Magyar Posta Zrt.-nek. A megállapodás egyébként 2024. június 30-ig szól. Elhangzott, zajlanak az egyeztetések arról is, hogy a többi városrészben - Csács, Ola, Andráshida - újra elérhetővé tegyék a postai szolgáltatásokat, mégpedig vállalkozói alapon, ezzel is csökkentve a központi hivatal leterheltségét, no és hogy az ügyfelek se kényszerüljenek utazni ügyeik intézéséhez.

A szolgáltatóházban működik a hivatal 1986. január 16. óta

Fotós: Arany Gábor / Zalai Hírlap

Egyik lehetséges megoldás osztrák minta alapján, hogy boltokban alakítanak ki postai szolgáltatóhelyeket. Ez jó a kereskedőnek is, hiszen aki postai ügyet intézni betér, potenciális vevő is lehet. Példaként említette meg a jelenleg bezárt andráshidai postát, ahol naponta 170 ügyfél fordult meg. Ha ez boltban működik, az forgalomnövelő hatású lesz ott is, ráadásul a vállalkozó részesül a postai bevételből. Az előbb említett mellett Csácsban és Olában tervezik ily módon elérhetővé tenni a postai szolgáltatásokat.

Bognár Ákos önkormányzati képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a 6-os számú hivatal forgalma a korábbihoz képest növekedhet is, hiszen nemcsak a kertvárosiak számra kényelmesebb itt intézni az ügyeket a belváros helyett.

Orosz Ferencné önkormányzati képviselő köszönetet mondott a gyors újranyitásáért. Hangot adott annak a reményének, hogy a hivatal korszerűsítésére is sor kerülhet, mert az átadása óta nem történt komolyabb átalakítás.

A múltra utalt Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő is, aki elmondta, hogy a nyolcvanas években gyorsan növekedő városrész szolgáltatóházában üzletek sora kapott helyet, és itt nyílt meg a posta 1986. január 16-án, enyhítendő a központi hivatal zsúfoltságát.