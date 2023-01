Az ortodox vízkereszt ünnepe 1 órája

Megszentelték a Hévízi-tavat

A hagyományoknak megfelelően idén is megszentelték a Hévízi-tavat az ortodox vízkereszt alkalmából. Krisztus megkeresztelkedésének ünnepén most is körmenetben érkeztek a hívek a gyógyfürdőhöz.

Az orosz ortodox gyülekezet tagjai körmenetben érkeztek a templomtól a Tófürdőig Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A városban és környékén élő orosz ajkú gyülekezet az „Életetadó forrás ikonjáról” elnevezett, állami támogatásból épülő templomtól indult énekelve a gyógytóhoz, amit Kim Nyikoláj, a hévízi orosz ortodox egyházközség parókusa szentelt meg. A Julián-naptár 13 nappal hátrébb jár, mint a Gergely-féle, ezért ünneplik az ortodox egyházak január 19-én a vízkeresztet. Az orosz nyelvterületen ilyenkor hagyományosan megszentelik a folyókat s a tavakat. Kim Nyikoláj, a hévízi orosz ortodox egyházközség parókusa elmondta: Krisztus megkeresztelkedésének ünnepén hagyományosan megszentelik a vizet, és imáikban kérik a Szentlélek kiáradását s áldását – a teremtett világra és minden egyes emberre is. Vajna-Éliás István diakónus és Kim Nyikoláj parókus a vízszentelés szertartásán a Tófürdőben

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap Az orosz ortodox egyházi hagyománynak megfelelően, a templomban végzett szertartás után a hívek körmenetben elzarándokoltak a legközelebbi élő forráshoz, jelesül a Hévízi-tóhoz, amit a parókus megszentelt. Oroszországban ilyenkor a -10, -20 fok ellenére is sokan megmártóznak az ünnepen, az emberek pedig azért imádkoznak, hogy a Szentlélek leszálljon a vizekre s megszentelje azokat, tette hozzá Kim Nyikoláj. Papp Gábor, Hévíz polgármestere is részt vett az ünnepen. Lapunk kérdésére kijelentette: az ortodox gyülekezet működése „teljes összhangban van azzal, ami vallási téren a várost jellemzi”. Kim Nyikoláj parókus (jobbra) meghintette szentelt vízzel a résztvevőket, mellette Vajna-Éliás István diakónus

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap – A felekezetek kiváló kapcsolatot ápolnak egymással, s az önkormányzat is segíti az egyházi közösségeket – szögezte le Papp Gábor. – Fontos számunkra, hogy a pravoszláv nyelvterületről érkezők is megtalálják Hévízen a lelki támaszt, a közösséget, s a kormányzati támogatásból felépült templom már működik, ahol istentiszteleteket tartanak, amelyeken az itt élő diákok, családok rendre szép számmal vesznek részt. A polgármester szerint az ortodox vízszentelés „gyönyörű szakrális hagyomány”, s fontos a város számára is, hiszen e szertartásban „Isten segítségét kérjük ahhoz, hogy megfelelően élhessük az életünket.

