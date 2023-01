A városháza dísztermében fellépett a Tiszta Forrás Dalkör, a Musica Antiqua, az Illyés-iskola több művészeti csoportja és Király Erika Radnóti-díjas előadó. Hermann Katalin, a Festetics művelődési központ igazgatója lapunknak arról beszélt: e programot hagyományosan a könyvtárban tartják, ám most az energia-veszélyhelyzet miatt ez nem volt lehetséges. Ám így még méltóbb helyszínre került a kultúra napi gála, szögezte le a direktor.

– Idei programjainkban az eddigieknél is több teret szeretnénk adni a hévízi tehetségeknek – folytatta Hermann Katalin –, így most is olyan előadók, csoportok léptek fel, akik a városhoz kötődnek. A magyar kultúra ünnepén olyan műsort állítottunk össze, amelyben a népzene, a néptánc s a hagyomány került a középpontba, kapcsolódva az idei Petőfi-évhez is.

A közönség az Európa-hírű Musica Antiqua játékában is gyönyörködhetett

Az igazgató lapunk kérdésére kiemelte: a 2020-as pandémiáig a város jelentős helyet foglalt el az ország kulturális életében, hiszen rangos fesztiválok, programok helyszíne volt. A világjárvány s most a háború miatt ez változott, „de próbálunk lépést tartani, és időről időre felmutatni művészeti értékeinket”, tette hozzá a szakember.

– A nemzeti kultúra megőrzése nagyon fontos – szögezte le Hermann Katalin –, hiszen ez hozzátartozik az identitásunkhoz, erre szüksége van minden embernek. Éppen ezért az is feladatunk, hogy értékeinket átadjuk a gyermekeinknek, mivel ha ezek elvesznek s elsüllyedünk ebben a multikulturális katyvaszban, akkor nem tudunk fennmaradni.